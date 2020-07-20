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جدة.. مطار المؤسس يحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة

بعدما تمكّن من تطبيق كافة المتطلّبات والاشتراطات المطلوبة

حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على شهادة نظام إدارة الجودة حسب متطلبات مواصفة الأيزو ISO 9001:2015. تسلمها مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، من قبل ممثل شركة لويدز ريجستر العالمية المانحة للاعتماد.

جاء ذلك بعدما تمكّن المطار من تطبيق كافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على تلك الشهادة بعد الانتهاء من التقييم الخارجي لإدارات المطار عن طريق شركة لويدز ريجيستر العالمية المانحة للاعتماد.

ويأتي هذا الإنجاز إضافة لمجموعة الإنجازات ليكون المطار في مصافّ أفضل المطارات العالمية المنافسة، ويؤكد الالتزام بتبني ثقافة التميّز، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مختلف مجالات عملياتها التشغيلية.

ويعدّ تحقيق هذه الشهادة اعترافًا عالميًّا بالتزام المطار بالمعايير العالمية لتبسيط إجراءات العمل، وقياس العمليات وتطويرها بشكل مستمر، والرقابة الذاتية، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم على الأداء المميز والابتكار.

وأوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية تضمن أمن وسلامة جميع المسافرين والمستفيدين من الخدمات المقدمة في المطار بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضا.

وأضاف "نور" أن الحصول على شهادة الآيزو جاء نتيجة تميز بيئة العمل في جميع إدارات المطار، والكفاءة العالية للكوادر والإلمام والمعرفة بطبيعة العمل، بما يتوافق مع أعمال وإجراءات الهيئة العامة للطيران المدني التي تطبق كافة المعايير المحلية والدولية، وأن يكون حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي على هذه الشهادة دافعًا للعمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على المستوى العالي من الأداء.

وأشار إلى أن إدارة المطار أتمّت جميع المراحل اللازمة واستوفت المعايير للحصول على الاعتماد ومنح الشهادة، لافتًا إلى تشكيل فريق للعمل في وقت سابق لتحقيق المتطلبات وفق المعايير المتعلقة بتميز بيئة العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. مطار المؤسس يحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة
سبق

حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على شهادة نظام إدارة الجودة حسب متطلبات مواصفة الأيزو ISO 9001:2015. تسلمها مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، من قبل ممثل شركة لويدز ريجستر العالمية المانحة للاعتماد.

جاء ذلك بعدما تمكّن المطار من تطبيق كافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على تلك الشهادة بعد الانتهاء من التقييم الخارجي لإدارات المطار عن طريق شركة لويدز ريجيستر العالمية المانحة للاعتماد.

ويأتي هذا الإنجاز إضافة لمجموعة الإنجازات ليكون المطار في مصافّ أفضل المطارات العالمية المنافسة، ويؤكد الالتزام بتبني ثقافة التميّز، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مختلف مجالات عملياتها التشغيلية.

ويعدّ تحقيق هذه الشهادة اعترافًا عالميًّا بالتزام المطار بالمعايير العالمية لتبسيط إجراءات العمل، وقياس العمليات وتطويرها بشكل مستمر، والرقابة الذاتية، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم على الأداء المميز والابتكار.

وأوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية تضمن أمن وسلامة جميع المسافرين والمستفيدين من الخدمات المقدمة في المطار بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضا.

وأضاف "نور" أن الحصول على شهادة الآيزو جاء نتيجة تميز بيئة العمل في جميع إدارات المطار، والكفاءة العالية للكوادر والإلمام والمعرفة بطبيعة العمل، بما يتوافق مع أعمال وإجراءات الهيئة العامة للطيران المدني التي تطبق كافة المعايير المحلية والدولية، وأن يكون حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي على هذه الشهادة دافعًا للعمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على المستوى العالي من الأداء.

وأشار إلى أن إدارة المطار أتمّت جميع المراحل اللازمة واستوفت المعايير للحصول على الاعتماد ومنح الشهادة، لافتًا إلى تشكيل فريق للعمل في وقت سابق لتحقيق المتطلبات وفق المعايير المتعلقة بتميز بيئة العمل.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
04:15 PM

جدة.. مطار المؤسس يحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة

بعدما تمكّن من تطبيق كافة المتطلّبات والاشتراطات المطلوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على شهادة نظام إدارة الجودة حسب متطلبات مواصفة الأيزو ISO 9001:2015. تسلمها مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، من قبل ممثل شركة لويدز ريجستر العالمية المانحة للاعتماد.

جاء ذلك بعدما تمكّن المطار من تطبيق كافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على تلك الشهادة بعد الانتهاء من التقييم الخارجي لإدارات المطار عن طريق شركة لويدز ريجيستر العالمية المانحة للاعتماد.

ويأتي هذا الإنجاز إضافة لمجموعة الإنجازات ليكون المطار في مصافّ أفضل المطارات العالمية المنافسة، ويؤكد الالتزام بتبني ثقافة التميّز، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مختلف مجالات عملياتها التشغيلية.

ويعدّ تحقيق هذه الشهادة اعترافًا عالميًّا بالتزام المطار بالمعايير العالمية لتبسيط إجراءات العمل، وقياس العمليات وتطويرها بشكل مستمر، والرقابة الذاتية، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم على الأداء المميز والابتكار.

وأوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية تضمن أمن وسلامة جميع المسافرين والمستفيدين من الخدمات المقدمة في المطار بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضا.

وأضاف "نور" أن الحصول على شهادة الآيزو جاء نتيجة تميز بيئة العمل في جميع إدارات المطار، والكفاءة العالية للكوادر والإلمام والمعرفة بطبيعة العمل، بما يتوافق مع أعمال وإجراءات الهيئة العامة للطيران المدني التي تطبق كافة المعايير المحلية والدولية، وأن يكون حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي على هذه الشهادة دافعًا للعمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على المستوى العالي من الأداء.

وأشار إلى أن إدارة المطار أتمّت جميع المراحل اللازمة واستوفت المعايير للحصول على الاعتماد ومنح الشهادة، لافتًا إلى تشكيل فريق للعمل في وقت سابق لتحقيق المتطلبات وفق المعايير المتعلقة بتميز بيئة العمل.

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