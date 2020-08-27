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الأهلي يوقع مع شركة (XTEP) لتوريد الملابس الرياضية .. لمدة 3 مواسم

وقعت إدارة النادي الأهلي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عبد الإله بن معتوق مؤمنة، وشركة البوابة الرياضية الوكيل الحصري للعلامة التجارية (XTEP) في المملكة العربية السعودية، ممثلة في نائب رئيس مجلس إدارتها خالد موسى الزهراني، عقدًا يتم بموجبه توريد الملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم وفرق النادي المختلفة بجميع فئاتها السنية، ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وسيتم بموجب العقد مشاركة النادي الأهلي لشركة (XTEP) في أرباح بيع منتجات النادي في جميع فروع الشركة والمتجر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، فيما يظل النادي الأهلي مالكًا للعلامة التجارية، الأمر الذي يمكنه من الحصول على عوائد مبيعات متجر الأهلي كاملة والذي سيتم إعادة افتتاحه مطلع العام الميلادي الجديد.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يوقع مع شركة (XTEP) لتوريد الملابس الرياضية .. لمدة 3 مواسم
سبق

وقعت إدارة النادي الأهلي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عبد الإله بن معتوق مؤمنة، وشركة البوابة الرياضية الوكيل الحصري للعلامة التجارية (XTEP) في المملكة العربية السعودية، ممثلة في نائب رئيس مجلس إدارتها خالد موسى الزهراني، عقدًا يتم بموجبه توريد الملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم وفرق النادي المختلفة بجميع فئاتها السنية، ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وسيتم بموجب العقد مشاركة النادي الأهلي لشركة (XTEP) في أرباح بيع منتجات النادي في جميع فروع الشركة والمتجر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، فيما يظل النادي الأهلي مالكًا للعلامة التجارية، الأمر الذي يمكنه من الحصول على عوائد مبيعات متجر الأهلي كاملة والذي سيتم إعادة افتتاحه مطلع العام الميلادي الجديد.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:10 PM

الأهلي يوقع مع شركة (XTEP) لتوريد الملابس الرياضية .. لمدة 3 مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقعت إدارة النادي الأهلي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عبد الإله بن معتوق مؤمنة، وشركة البوابة الرياضية الوكيل الحصري للعلامة التجارية (XTEP) في المملكة العربية السعودية، ممثلة في نائب رئيس مجلس إدارتها خالد موسى الزهراني، عقدًا يتم بموجبه توريد الملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم وفرق النادي المختلفة بجميع فئاتها السنية، ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وسيتم بموجب العقد مشاركة النادي الأهلي لشركة (XTEP) في أرباح بيع منتجات النادي في جميع فروع الشركة والمتجر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، فيما يظل النادي الأهلي مالكًا للعلامة التجارية، الأمر الذي يمكنه من الحصول على عوائد مبيعات متجر الأهلي كاملة والذي سيتم إعادة افتتاحه مطلع العام الميلادي الجديد.

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