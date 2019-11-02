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إعصار #مها بدأ يتحرّك غرباً وتوقعات باقترابه نهاية الأسبوع من هذه الدولة

هطول زخات رعدية في أجزاء محدودة من مرتفعات عسير وجازان ظهر السبت

وسط احتمالية عالية لتطورها إلى إعصار من الدرجة الأولى بدأت الحالة المدارية "مها" تحركها غرباً في بحر العرب وسط توقعات اقترابها نهاية الأسبوع من شرق سواحل سلطنة عُمان.

وحول أجواء المملكة، اليوم، توقّع موقع "طقس العرب" زخات رعدية في أجزاءٍ محدودة من مرتفعات عسير وجازان في جنوب السعودية مع ساعات الظهر.

كما توقّع رياحاً سطحية نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاءٍ من قطر والسعودية والإمارات، وزخات رعدية متفاوتة الشدة في مرتفعات اليمن، مع تنبيه من تشكُّل السيول والرياح الهابطة في بعض المناطق.

وحول الطقس بالخليج العربي، يُتوقع أن يكون مائلاً الى البرودة مع ساعات الليل والفجر في أجزاءٍ من جنوب وشمال غرب السعودية وشمال وغرب العراق ومرتفعات سلطنة عُمان، ودرجات الحرارة ليلاً أقل من 14 مئوية.

مع نشاط الرياح السطحية في أجزاءٍ من مياه الخليج العربي والبحر الأحمر تعمل على اضطراب البحر في سواحل قطر والإمارات وغرب السعودية.

إعصار #مها بحر العرب سلطنة عُمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعصار #مها بدأ يتحرّك غرباً وتوقعات باقترابه نهاية الأسبوع من هذه الدولة
سبق

وسط احتمالية عالية لتطورها إلى إعصار من الدرجة الأولى بدأت الحالة المدارية "مها" تحركها غرباً في بحر العرب وسط توقعات اقترابها نهاية الأسبوع من شرق سواحل سلطنة عُمان.

وحول أجواء المملكة، اليوم، توقّع موقع "طقس العرب" زخات رعدية في أجزاءٍ محدودة من مرتفعات عسير وجازان في جنوب السعودية مع ساعات الظهر.

كما توقّع رياحاً سطحية نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاءٍ من قطر والسعودية والإمارات، وزخات رعدية متفاوتة الشدة في مرتفعات اليمن، مع تنبيه من تشكُّل السيول والرياح الهابطة في بعض المناطق.

وحول الطقس بالخليج العربي، يُتوقع أن يكون مائلاً الى البرودة مع ساعات الليل والفجر في أجزاءٍ من جنوب وشمال غرب السعودية وشمال وغرب العراق ومرتفعات سلطنة عُمان، ودرجات الحرارة ليلاً أقل من 14 مئوية.

مع نشاط الرياح السطحية في أجزاءٍ من مياه الخليج العربي والبحر الأحمر تعمل على اضطراب البحر في سواحل قطر والإمارات وغرب السعودية.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
11:32 AM

إعصار #مها بدأ يتحرّك غرباً وتوقعات باقترابه نهاية الأسبوع من هذه الدولة

هطول زخات رعدية في أجزاء محدودة من مرتفعات عسير وجازان ظهر السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,458

وسط احتمالية عالية لتطورها إلى إعصار من الدرجة الأولى بدأت الحالة المدارية "مها" تحركها غرباً في بحر العرب وسط توقعات اقترابها نهاية الأسبوع من شرق سواحل سلطنة عُمان.

وحول أجواء المملكة، اليوم، توقّع موقع "طقس العرب" زخات رعدية في أجزاءٍ محدودة من مرتفعات عسير وجازان في جنوب السعودية مع ساعات الظهر.

كما توقّع رياحاً سطحية نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاءٍ من قطر والسعودية والإمارات، وزخات رعدية متفاوتة الشدة في مرتفعات اليمن، مع تنبيه من تشكُّل السيول والرياح الهابطة في بعض المناطق.

وحول الطقس بالخليج العربي، يُتوقع أن يكون مائلاً الى البرودة مع ساعات الليل والفجر في أجزاءٍ من جنوب وشمال غرب السعودية وشمال وغرب العراق ومرتفعات سلطنة عُمان، ودرجات الحرارة ليلاً أقل من 14 مئوية.

مع نشاط الرياح السطحية في أجزاءٍ من مياه الخليج العربي والبحر الأحمر تعمل على اضطراب البحر في سواحل قطر والإمارات وغرب السعودية.

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