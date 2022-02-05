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اختتام الاجتماع الدوري لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بمشاركة 51 حكمًا ولمدة 3 أيام

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاجتماع الدوري السادس لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،الذي استمر لمدة 3 أيام بمدينة الرياض.

واشتمل الاجتماع الذي شارك فيه 51 حكمًا على جزئين نظري وعملي؛ حيث تم الجانب النظري خلال الفترة الصباحية التي شهدت محاضرات في قانون كرة القدم، ومراجعة الحالات التحكيمية للجولات من 14-18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الفترة المسائية من الاجتماع تمارين لياقية وتطبيقات ميدانية في الملعب على تقنية حكم الفيديو المساعد "الڤار".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اختتام الاجتماع الدوري لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سبق

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاجتماع الدوري السادس لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،الذي استمر لمدة 3 أيام بمدينة الرياض.

واشتمل الاجتماع الذي شارك فيه 51 حكمًا على جزئين نظري وعملي؛ حيث تم الجانب النظري خلال الفترة الصباحية التي شهدت محاضرات في قانون كرة القدم، ومراجعة الحالات التحكيمية للجولات من 14-18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الفترة المسائية من الاجتماع تمارين لياقية وتطبيقات ميدانية في الملعب على تقنية حكم الفيديو المساعد "الڤار".

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
02:57 PM

اختتام الاجتماع الدوري لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بمشاركة 51 حكمًا ولمدة 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاجتماع الدوري السادس لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،الذي استمر لمدة 3 أيام بمدينة الرياض.

واشتمل الاجتماع الذي شارك فيه 51 حكمًا على جزئين نظري وعملي؛ حيث تم الجانب النظري خلال الفترة الصباحية التي شهدت محاضرات في قانون كرة القدم، ومراجعة الحالات التحكيمية للجولات من 14-18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الفترة المسائية من الاجتماع تمارين لياقية وتطبيقات ميدانية في الملعب على تقنية حكم الفيديو المساعد "الڤار".

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,234
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,015

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