فيديو لبلجيكي عن السعودية: يعالجوننا مجاناً .. وبلادي ترسل إيميلاً "يجب أن تدفع"

قال: "ليس من السهل أن نفهم أن بلداً في العالم يفعل ما قامت به المملكة والملك سلمان"

تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مترجم باللغة العربية يعود لمواطن بلجيكي يُدعى أوليفر بانهويس؛ الذي يثمّن فيه دور المملكة العربية السعودية، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعلاج مخالفي نظام الإقامة بالمجان.

وفي التفاصيل، قال: "ليس من السهل أن نفهم أن بلداً في العالم يفعل ما قامت به المملكة وما قام به الملك سلمان، الذي وجّه بعلاج كل مَن يعيش على أرض المملكة حتى المخالفين لنظام الإقامة وكل ذلك بالمجان، فلا يوجد أي بلد يفعل مثل المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "حتى بلدي بلجيكا أرسلت للمواطنين بريداً إلكترونيا -إيميل- ولي، تقول فيه: يجب أن تدفع، وإذا كنت مقيماً غير نظامي لا تنتظر العلاج؛ بل تؤخذ إلى السجن"، وأردف: "هذا الحال في أيّ مكان في العالم يجب أن تدفع".

وحول شعوره تجاه المملكة، أكّد المواطن البلجيكي، أن ما تفعله المملكة كرم كبير لا يقتصر على الترحيب بالناس فقط؛ بل بالعطاء أيضاً وهذه هي ثقافة الإسلام وهذه هي المملكة العربية السعودية.