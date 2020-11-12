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أمير حائل : خطاب خادم الحرمين أكد أسس الوحدة والتضامن والشورى

أشار إلى أنه يأتي في مرحلة مهمة تعكس مكانة المملكة ودورها الرائد عالمياً

نوّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمضامين الخطاب الملكي السنوي، الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال أمير حائل: الخطاب الملكي السنوي يؤكد ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة من مبادئ وأحكام نظامية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، والتأكيد على أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار والعناية بالحرمين الشريفين ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة الداخلية بوضوح عبر رؤية المملكة 2030 التي أكد خادم الحرمين الشريفين أنها الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح.

وأشار إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين محل عناية واهتمام العالم، ويأتي في مرحلة مهمة، تعكس مكانة المملكة ودورها الرائد عالمياً، وهي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، مؤكداً أن الخطاب يعد ملهماً لكل أفراد الشعب الذي أثبت دوره ووقوفه ومساهمته الفعالة وتفاعله مع عجلة التقدم والإصلاحات العامة التي اتخذتها القيادة الحكيمة.

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أمير حائل : خطاب خادم الحرمين أكد أسس الوحدة والتضامن والشورى
سبق

نوّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمضامين الخطاب الملكي السنوي، الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال أمير حائل: الخطاب الملكي السنوي يؤكد ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة من مبادئ وأحكام نظامية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، والتأكيد على أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار والعناية بالحرمين الشريفين ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة الداخلية بوضوح عبر رؤية المملكة 2030 التي أكد خادم الحرمين الشريفين أنها الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح.

وأشار إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين محل عناية واهتمام العالم، ويأتي في مرحلة مهمة، تعكس مكانة المملكة ودورها الرائد عالمياً، وهي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، مؤكداً أن الخطاب يعد ملهماً لكل أفراد الشعب الذي أثبت دوره ووقوفه ومساهمته الفعالة وتفاعله مع عجلة التقدم والإصلاحات العامة التي اتخذتها القيادة الحكيمة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
06:01 PM

أمير حائل : خطاب خادم الحرمين أكد أسس الوحدة والتضامن والشورى

أشار إلى أنه يأتي في مرحلة مهمة تعكس مكانة المملكة ودورها الرائد عالمياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نوّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمضامين الخطاب الملكي السنوي، الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال أمير حائل: الخطاب الملكي السنوي يؤكد ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة من مبادئ وأحكام نظامية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، والتأكيد على أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار والعناية بالحرمين الشريفين ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة الداخلية بوضوح عبر رؤية المملكة 2030 التي أكد خادم الحرمين الشريفين أنها الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح.

وأشار إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين محل عناية واهتمام العالم، ويأتي في مرحلة مهمة، تعكس مكانة المملكة ودورها الرائد عالمياً، وهي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، مؤكداً أن الخطاب يعد ملهماً لكل أفراد الشعب الذي أثبت دوره ووقوفه ومساهمته الفعالة وتفاعله مع عجلة التقدم والإصلاحات العامة التي اتخذتها القيادة الحكيمة.

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