فيديو النار والموت.. 25 جثة عقب حريق سفينة بكاليفورنيا

إضافة إلى تسعة أشخاص في عِداد المفقودين والبحث يتواصل

"34 شخصًا محاصرون الآن في بطن السفينة، النار تلتهم كل شيء، لا مَهرب لهم"، تلقّى خفر السواحل الأمريكي، رسالة الطوارئ هذه من غواصين قبالة جزيرة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حادث حريق أسفَرَ عن مقتل 25 شخصًا حتى الآن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام أمريكية، أن غواصين عثروا على 25 جثة يوم الاثنين بعد حريق شب قبل الفجر في سفينة مخصصة للغوص قبالة جزيرة سانتا كروز جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ ليتبقى تسعة أشخاص في عداد المفقودين؛ بينما يواصل خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث.

وأضافت الوكالة: لم يَتَسنَّ لممثلين لفرع خفر السواحل في لوس أنجليس وسانتا باربره في كاليفورنيا، أو مكتب قائد الشرطة، تأكيد التقارير التي بثّتها قناة "سي.بي.إس نيوز" التلفزيونية ووكالة "أسوشييتد برس" بشأن عمليات البحث والإنقاذ في المياه قبالة جزيرة سانتا كروز.