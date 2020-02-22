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قائد القوات الجوية يترأس وفد القوات المسلحة بافتتاح "يومكس وسيمتكس 2020"

المؤتمر يقام في أبوظبي ويتعلق بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب

افتتح وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي اليوم في أبوظبي المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب "يومكس وسيمتكس 2020"، تحت شعار "المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية"، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ويترأس سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز وفد القوات المسلحة المشارك في المؤتمر.

ويأتي انعقاد المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق معرضي "يومكس وسيمتكس 2020"، واللذين ستتم إقامتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويهدف المؤتمر الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة، إضافة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

ويسعى المؤتمر إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات، واستشراف المستقبل في عالم تتسارع فيه التطورات العلمية والابتكارات، ويتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.

وحضر المؤتمر الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.

الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز يومكس وسيمتكس 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد القوات الجوية يترأس وفد القوات المسلحة بافتتاح "يومكس وسيمتكس 2020"
سبق

افتتح وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي اليوم في أبوظبي المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب "يومكس وسيمتكس 2020"، تحت شعار "المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية"، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ويترأس سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز وفد القوات المسلحة المشارك في المؤتمر.

ويأتي انعقاد المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق معرضي "يومكس وسيمتكس 2020"، واللذين ستتم إقامتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويهدف المؤتمر الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة، إضافة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

ويسعى المؤتمر إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات، واستشراف المستقبل في عالم تتسارع فيه التطورات العلمية والابتكارات، ويتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.

وحضر المؤتمر الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
03:37 PM

قائد القوات الجوية يترأس وفد القوات المسلحة بافتتاح "يومكس وسيمتكس 2020"

المؤتمر يقام في أبوظبي ويتعلق بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي اليوم في أبوظبي المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب "يومكس وسيمتكس 2020"، تحت شعار "المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية"، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ويترأس سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز وفد القوات المسلحة المشارك في المؤتمر.

ويأتي انعقاد المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق معرضي "يومكس وسيمتكس 2020"، واللذين ستتم إقامتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويهدف المؤتمر الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة، إضافة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

ويسعى المؤتمر إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات، واستشراف المستقبل في عالم تتسارع فيه التطورات العلمية والابتكارات، ويتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.

وحضر المؤتمر الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.

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