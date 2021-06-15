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هيئة النقل ترصد 9300 مخالفة متنوعة خلال شهر مايو الماضي

نفّذت 47 ألف زيارة ميدانية للرقابة على أنشطة النقل البري

نفّذت الهيئة العامة للنقل حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تمثلت في 47.742 زيارة ميدانية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة.

وأسفر ذلك عن رصد 9339 مخالفة، تركزت في نشاط نقل البضائع ووسيط الشحن، وتأجير الشاحنات، ونشاط الأجرة ووسيط الأجرة وتوجيه المركبات، ونشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ونشاط النقل المتخصص ونشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات تمثلت في تشغيل مركبة نقل بضائع بدون بطاقة تشغيل، وتشغيل سيارة الأجرة بدون بطاقة تشغيل، وأما من جانب نشاط تأجير السيارات كانت المخالفات في جانب الامتناع عن تأجير السيارات أو إضافة شروط غير نظامية، وممارسة نشاط تأجير السيارات بدون ترخيص.

وتهدف الهيئة العامة للنقل من هذه الحملات الرقابية التي تأتي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، والأمن العام، والإدارة العامة للمرور، إلى رصد مخالفي الأنظمة في قطاعات وأنشطة النقل في مختلف مدن ومناطق المملكة، والحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات.

وتحرص الهيئة على سلامة وصحة المستفيدين والعاملين في أنشطة النقل بتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال هذه الجولات حيث بلغ عدد الزيارات للتأكد من الالتزام و تطبيق الإجراءات الاحترازية على العاملين ومنشآت النقل في مختلف أنحاء المملكة 41،933 زيارة، بهدف المساهمة في توفير خدمات نقل آمنة تتوفر بها الاشتراطات والمتطلبات الوقائية والصحية.


وتؤكد الهيئة أن الجميع من مستفيدين وعاملين في خدمات وأنشطة النقل هم شُركاء في تنظيم هذا القطاع الحيوي، وأنها تسعد بتلقي الملاحظات، أو البلاغات والشكاوى عبر الاتصال بالرقم الموحد "938" والمخصص لذلك.

الهيئة العامة للنقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة النقل ترصد 9300 مخالفة متنوعة خلال شهر مايو الماضي
سبق

نفّذت الهيئة العامة للنقل حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تمثلت في 47.742 زيارة ميدانية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة.

وأسفر ذلك عن رصد 9339 مخالفة، تركزت في نشاط نقل البضائع ووسيط الشحن، وتأجير الشاحنات، ونشاط الأجرة ووسيط الأجرة وتوجيه المركبات، ونشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ونشاط النقل المتخصص ونشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات تمثلت في تشغيل مركبة نقل بضائع بدون بطاقة تشغيل، وتشغيل سيارة الأجرة بدون بطاقة تشغيل، وأما من جانب نشاط تأجير السيارات كانت المخالفات في جانب الامتناع عن تأجير السيارات أو إضافة شروط غير نظامية، وممارسة نشاط تأجير السيارات بدون ترخيص.

وتهدف الهيئة العامة للنقل من هذه الحملات الرقابية التي تأتي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، والأمن العام، والإدارة العامة للمرور، إلى رصد مخالفي الأنظمة في قطاعات وأنشطة النقل في مختلف مدن ومناطق المملكة، والحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات.

وتحرص الهيئة على سلامة وصحة المستفيدين والعاملين في أنشطة النقل بتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال هذه الجولات حيث بلغ عدد الزيارات للتأكد من الالتزام و تطبيق الإجراءات الاحترازية على العاملين ومنشآت النقل في مختلف أنحاء المملكة 41،933 زيارة، بهدف المساهمة في توفير خدمات نقل آمنة تتوفر بها الاشتراطات والمتطلبات الوقائية والصحية.


وتؤكد الهيئة أن الجميع من مستفيدين وعاملين في خدمات وأنشطة النقل هم شُركاء في تنظيم هذا القطاع الحيوي، وأنها تسعد بتلقي الملاحظات، أو البلاغات والشكاوى عبر الاتصال بالرقم الموحد "938" والمخصص لذلك.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
03:13 PM

هيئة النقل ترصد 9300 مخالفة متنوعة خلال شهر مايو الماضي

نفّذت 47 ألف زيارة ميدانية للرقابة على أنشطة النقل البري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الهيئة العامة للنقل حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تمثلت في 47.742 زيارة ميدانية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة.

وأسفر ذلك عن رصد 9339 مخالفة، تركزت في نشاط نقل البضائع ووسيط الشحن، وتأجير الشاحنات، ونشاط الأجرة ووسيط الأجرة وتوجيه المركبات، ونشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ونشاط النقل المتخصص ونشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات تمثلت في تشغيل مركبة نقل بضائع بدون بطاقة تشغيل، وتشغيل سيارة الأجرة بدون بطاقة تشغيل، وأما من جانب نشاط تأجير السيارات كانت المخالفات في جانب الامتناع عن تأجير السيارات أو إضافة شروط غير نظامية، وممارسة نشاط تأجير السيارات بدون ترخيص.

وتهدف الهيئة العامة للنقل من هذه الحملات الرقابية التي تأتي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، والأمن العام، والإدارة العامة للمرور، إلى رصد مخالفي الأنظمة في قطاعات وأنشطة النقل في مختلف مدن ومناطق المملكة، والحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات.

وتحرص الهيئة على سلامة وصحة المستفيدين والعاملين في أنشطة النقل بتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال هذه الجولات حيث بلغ عدد الزيارات للتأكد من الالتزام و تطبيق الإجراءات الاحترازية على العاملين ومنشآت النقل في مختلف أنحاء المملكة 41،933 زيارة، بهدف المساهمة في توفير خدمات نقل آمنة تتوفر بها الاشتراطات والمتطلبات الوقائية والصحية.


وتؤكد الهيئة أن الجميع من مستفيدين وعاملين في خدمات وأنشطة النقل هم شُركاء في تنظيم هذا القطاع الحيوي، وأنها تسعد بتلقي الملاحظات، أو البلاغات والشكاوى عبر الاتصال بالرقم الموحد "938" والمخصص لذلك.

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