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جامعة طيبة تطلق مبادرة "نحن معك" لتقديم الاستشارات خلال أزمة كورونا

مساهمة منها في التخفيف من الاضطرابات النفسية والاجتماعية

أطلقت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مبادرة "نحن معك" التي تهدف إلى تقديم كافة الخدمات الإرشادية والاستشارات الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية للمحتاجين لها خلال أزمة كورونا لطلاب وطالبات جامعة طيبة ومجتمع المدينة، وذلك عن بعد بالدخول على موقع الجامعة الإلكتروني https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Home.aspx.

وتنطلق المبادرة من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتكاتف كافة قطاعات المجتمع لمواجهة هذه الجائحة حيث تسعى جامعة طيبة الإسهام في التخفيف من الاضطرابات النفسية والاجتماعية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، سواء للمصابين أو أسرهم أو للأفراد المضطربين خوفًا من إصابتهم بالمرض أو بسبب منع التجول.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الاستشارات والدعم النفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، وتقديم الإرشاد النفسي للطواقم الطبية العاملة مع الحالات، وتأهيل الراغبين من أبناء المجتمع المحلي في تقديم خدمات تدعيم نفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، ونشر ثقافة الحصانة النفسية كجانب وقائي في مواجهة الكوارث والجائحات.

وتكون آلية طلب الاستشارة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لجامعة طيبة www.taibahu.edu.sa، واعتماد الطلب وإرسال رابط لصاحب الاستشارة موضح فيها موعد ووقت الاستشارة ومن ثم الدخول على الرابط في الوقت المحدد وكتابة الاسم ويمكن التواصل مع المستشار بالصوت والصورة وضرورة توفر إنترنت واستخدام الجوال، وختاماً تقييم للجلسة عبر رابط بعد انتهاء الجلسة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة طيبة تطلق مبادرة "نحن معك" لتقديم الاستشارات خلال أزمة كورونا
سبق

أطلقت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مبادرة "نحن معك" التي تهدف إلى تقديم كافة الخدمات الإرشادية والاستشارات الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية للمحتاجين لها خلال أزمة كورونا لطلاب وطالبات جامعة طيبة ومجتمع المدينة، وذلك عن بعد بالدخول على موقع الجامعة الإلكتروني https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Home.aspx.

وتنطلق المبادرة من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتكاتف كافة قطاعات المجتمع لمواجهة هذه الجائحة حيث تسعى جامعة طيبة الإسهام في التخفيف من الاضطرابات النفسية والاجتماعية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، سواء للمصابين أو أسرهم أو للأفراد المضطربين خوفًا من إصابتهم بالمرض أو بسبب منع التجول.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الاستشارات والدعم النفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، وتقديم الإرشاد النفسي للطواقم الطبية العاملة مع الحالات، وتأهيل الراغبين من أبناء المجتمع المحلي في تقديم خدمات تدعيم نفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، ونشر ثقافة الحصانة النفسية كجانب وقائي في مواجهة الكوارث والجائحات.

وتكون آلية طلب الاستشارة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لجامعة طيبة www.taibahu.edu.sa، واعتماد الطلب وإرسال رابط لصاحب الاستشارة موضح فيها موعد ووقت الاستشارة ومن ثم الدخول على الرابط في الوقت المحدد وكتابة الاسم ويمكن التواصل مع المستشار بالصوت والصورة وضرورة توفر إنترنت واستخدام الجوال، وختاماً تقييم للجلسة عبر رابط بعد انتهاء الجلسة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
04:49 PM

جامعة طيبة تطلق مبادرة "نحن معك" لتقديم الاستشارات خلال أزمة كورونا

مساهمة منها في التخفيف من الاضطرابات النفسية والاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أطلقت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مبادرة "نحن معك" التي تهدف إلى تقديم كافة الخدمات الإرشادية والاستشارات الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية للمحتاجين لها خلال أزمة كورونا لطلاب وطالبات جامعة طيبة ومجتمع المدينة، وذلك عن بعد بالدخول على موقع الجامعة الإلكتروني https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Home.aspx.

وتنطلق المبادرة من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتكاتف كافة قطاعات المجتمع لمواجهة هذه الجائحة حيث تسعى جامعة طيبة الإسهام في التخفيف من الاضطرابات النفسية والاجتماعية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، سواء للمصابين أو أسرهم أو للأفراد المضطربين خوفًا من إصابتهم بالمرض أو بسبب منع التجول.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الاستشارات والدعم النفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، وتقديم الإرشاد النفسي للطواقم الطبية العاملة مع الحالات، وتأهيل الراغبين من أبناء المجتمع المحلي في تقديم خدمات تدعيم نفسي للمصابين وأسرهم والمشتبه بإصابتهم والمتواجدين في الحجر المنزلي، ونشر ثقافة الحصانة النفسية كجانب وقائي في مواجهة الكوارث والجائحات.

وتكون آلية طلب الاستشارة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لجامعة طيبة www.taibahu.edu.sa، واعتماد الطلب وإرسال رابط لصاحب الاستشارة موضح فيها موعد ووقت الاستشارة ومن ثم الدخول على الرابط في الوقت المحدد وكتابة الاسم ويمكن التواصل مع المستشار بالصوت والصورة وضرورة توفر إنترنت واستخدام الجوال، وختاماً تقييم للجلسة عبر رابط بعد انتهاء الجلسة.

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