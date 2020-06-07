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بعد رفع الإغلاق .. 6 إجراءات على كل فرد القيام بها

الرقابة الذاتية وتحمل المسؤولية في زمن كورونا

مع رفع إجراءات إغلاق المدن وعودة الحياة لطبيعتها في العديد من المدن ودول العالم، تبرز الحاجة إلى تعزيز مفهوم "الرقابة الذاتية" وتحمل المسؤولية للأفراد تجاه أنفسهم وكل من هم من حولهم.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، هناك ستة إجراءات يجب على كل فرد القيام بها:

*الالتزام بالتباعد الاجتماعي مسافة 2 متر

*اتباع نصائح وإرشادات مقدمي الرعاية الصحية (وزارة الصحة).

* ارتداء القفازات والأقنعة.

*تعقيم الأسطح باستمرار.

*استمرار غسل اليدين بالماء والصابون.

*العزل والبقاء في المنزل حال الشعور بأعراض كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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بعد رفع الإغلاق .. 6 إجراءات على كل فرد القيام بها
سبق

مع رفع إجراءات إغلاق المدن وعودة الحياة لطبيعتها في العديد من المدن ودول العالم، تبرز الحاجة إلى تعزيز مفهوم "الرقابة الذاتية" وتحمل المسؤولية للأفراد تجاه أنفسهم وكل من هم من حولهم.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، هناك ستة إجراءات يجب على كل فرد القيام بها:

*الالتزام بالتباعد الاجتماعي مسافة 2 متر

*اتباع نصائح وإرشادات مقدمي الرعاية الصحية (وزارة الصحة).

* ارتداء القفازات والأقنعة.

*تعقيم الأسطح باستمرار.

*استمرار غسل اليدين بالماء والصابون.

*العزل والبقاء في المنزل حال الشعور بأعراض كورونا.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
02:07 PM

بعد رفع الإغلاق .. 6 إجراءات على كل فرد القيام بها

الرقابة الذاتية وتحمل المسؤولية في زمن كورونا

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
4,948

مع رفع إجراءات إغلاق المدن وعودة الحياة لطبيعتها في العديد من المدن ودول العالم، تبرز الحاجة إلى تعزيز مفهوم "الرقابة الذاتية" وتحمل المسؤولية للأفراد تجاه أنفسهم وكل من هم من حولهم.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، هناك ستة إجراءات يجب على كل فرد القيام بها:

*الالتزام بالتباعد الاجتماعي مسافة 2 متر

*اتباع نصائح وإرشادات مقدمي الرعاية الصحية (وزارة الصحة).

* ارتداء القفازات والأقنعة.

*تعقيم الأسطح باستمرار.

*استمرار غسل اليدين بالماء والصابون.

*العزل والبقاء في المنزل حال الشعور بأعراض كورونا.

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