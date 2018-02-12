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"الإسكان" تستعرض تجربة توفير الحلول السكنية خلال المنتدى الحضري العالمي في الإمارات

أشاد بالتكامل بين الجهات ذات العلاقة

استعرض وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية، الدكتور حسن الحازمي، تجربة وزارة الإسكان في توفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، وإسهامها في رفع نسبة تملك المساكن، مشيرًا إلى أن الوزارة تجاوزت عددًا من التحديات، وعملت على توفير بيئة إسكانية جاذبة ومتوازنة ومنظمة؛ وذلك في إطار تحقيق مستهدفات "برنامج الإسكان"، أحد برامج رؤية السعودية 2030. ومن ذلك الوصول بنسبة تملُّك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030.

وأوضح أن الفجوة بين العرض والطلب سابقًا أدت لعدم استفادة شريحة من المستفيدين بسبب عدم ملاءمة المعروض، على عكس الوضع الحالي في ظل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتوفير وحدات سكنية متنوعة، وذات جودة وأسعار مناسبة.

وقال "الحازمي" خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 -13 فبراير تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار): "إن دور المبادرات والبرامج التي استحدثتها الإسكان هو تسهيل عملية التملك للمواطنين، إضافة إلى دور الوزارة باعتبارها منظمًا للقطاع من خلال تقديم وتطوير برامج تنظيمية متنوعة، تخدم القطاع بجميع أطرافه".

كما استعرض "الحازمي" التكامل الذي يحققه برنامج الإسكان بالتنسيق بين الجهات كافة ذات العلاقة؛ وذلك لتسهيل رحلة تملُّك المستفيدين مساكنهم، والإسهام في تعزيز المعروض العقاري من خلال برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي أسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة.

وبيَّن أن البرنامج نجح في تحرير 26 % من الأراضي الخاضعة للرسوم، والبالغ حجمها أكثر من 400 مليون متر مربع، منذ إطلاق البرنامج في عام 2017.

وأشار "الحازمي" إلى التجربة الحالية لوزارة الإسكان في الشراكة مع القطاع الخاص؛ وهو ما أدى إلى توفير منتجات سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة الذي سيسهم في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في عام 2020. وأشار أيضًا إلى دور وزارة الإسكان في تحفيز الجهات والشركات للحصول على تقنيات بناء جديدة، تسهم في تسريع عملية البناء، وتخفيض التكلفة، وتعزيز جودة المنتج من خلال تشجيع مقدمي التقنيات وتحفيزهم.

كما أشار إلى أن إحدى الركائز الرئيسة في استراتيجية الوزارة هي تمكين الطلب من خلال تسهيل ودعم الحصول على التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني. مختتمًا حديثه بالإشارة إلى برامج وزارة الإسكان التنظيمية والتشريعية كبرنامج البيع على الخارطة (وافي) المعني بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السعودية، وإصدار شهادات القيد في سِجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وبرنامج تنظيم العلاقة بين المُلاك (اتحاد المُلاك)، وبرنامج تنظيم العلاقة في قطاع الإيجار (إيجار) ومركز خدمات المطورين (إتمام).

وزارة الإسكان المنتدى الحضري العالمي في أبوظبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" تستعرض تجربة توفير الحلول السكنية خلال المنتدى الحضري العالمي في الإمارات
سبق

استعرض وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية، الدكتور حسن الحازمي، تجربة وزارة الإسكان في توفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، وإسهامها في رفع نسبة تملك المساكن، مشيرًا إلى أن الوزارة تجاوزت عددًا من التحديات، وعملت على توفير بيئة إسكانية جاذبة ومتوازنة ومنظمة؛ وذلك في إطار تحقيق مستهدفات "برنامج الإسكان"، أحد برامج رؤية السعودية 2030. ومن ذلك الوصول بنسبة تملُّك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030.

وأوضح أن الفجوة بين العرض والطلب سابقًا أدت لعدم استفادة شريحة من المستفيدين بسبب عدم ملاءمة المعروض، على عكس الوضع الحالي في ظل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتوفير وحدات سكنية متنوعة، وذات جودة وأسعار مناسبة.

وقال "الحازمي" خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 -13 فبراير تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار): "إن دور المبادرات والبرامج التي استحدثتها الإسكان هو تسهيل عملية التملك للمواطنين، إضافة إلى دور الوزارة باعتبارها منظمًا للقطاع من خلال تقديم وتطوير برامج تنظيمية متنوعة، تخدم القطاع بجميع أطرافه".

كما استعرض "الحازمي" التكامل الذي يحققه برنامج الإسكان بالتنسيق بين الجهات كافة ذات العلاقة؛ وذلك لتسهيل رحلة تملُّك المستفيدين مساكنهم، والإسهام في تعزيز المعروض العقاري من خلال برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي أسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة.

وبيَّن أن البرنامج نجح في تحرير 26 % من الأراضي الخاضعة للرسوم، والبالغ حجمها أكثر من 400 مليون متر مربع، منذ إطلاق البرنامج في عام 2017.

وأشار "الحازمي" إلى التجربة الحالية لوزارة الإسكان في الشراكة مع القطاع الخاص؛ وهو ما أدى إلى توفير منتجات سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة الذي سيسهم في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في عام 2020. وأشار أيضًا إلى دور وزارة الإسكان في تحفيز الجهات والشركات للحصول على تقنيات بناء جديدة، تسهم في تسريع عملية البناء، وتخفيض التكلفة، وتعزيز جودة المنتج من خلال تشجيع مقدمي التقنيات وتحفيزهم.

كما أشار إلى أن إحدى الركائز الرئيسة في استراتيجية الوزارة هي تمكين الطلب من خلال تسهيل ودعم الحصول على التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني. مختتمًا حديثه بالإشارة إلى برامج وزارة الإسكان التنظيمية والتشريعية كبرنامج البيع على الخارطة (وافي) المعني بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السعودية، وإصدار شهادات القيد في سِجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وبرنامج تنظيم العلاقة بين المُلاك (اتحاد المُلاك)، وبرنامج تنظيم العلاقة في قطاع الإيجار (إيجار) ومركز خدمات المطورين (إتمام).

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:30 PM

"الإسكان" تستعرض تجربة توفير الحلول السكنية خلال المنتدى الحضري العالمي في الإمارات

أشاد بالتكامل بين الجهات ذات العلاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية، الدكتور حسن الحازمي، تجربة وزارة الإسكان في توفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، وإسهامها في رفع نسبة تملك المساكن، مشيرًا إلى أن الوزارة تجاوزت عددًا من التحديات، وعملت على توفير بيئة إسكانية جاذبة ومتوازنة ومنظمة؛ وذلك في إطار تحقيق مستهدفات "برنامج الإسكان"، أحد برامج رؤية السعودية 2030. ومن ذلك الوصول بنسبة تملُّك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030.

وأوضح أن الفجوة بين العرض والطلب سابقًا أدت لعدم استفادة شريحة من المستفيدين بسبب عدم ملاءمة المعروض، على عكس الوضع الحالي في ظل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتوفير وحدات سكنية متنوعة، وذات جودة وأسعار مناسبة.

وقال "الحازمي" خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 -13 فبراير تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار): "إن دور المبادرات والبرامج التي استحدثتها الإسكان هو تسهيل عملية التملك للمواطنين، إضافة إلى دور الوزارة باعتبارها منظمًا للقطاع من خلال تقديم وتطوير برامج تنظيمية متنوعة، تخدم القطاع بجميع أطرافه".

كما استعرض "الحازمي" التكامل الذي يحققه برنامج الإسكان بالتنسيق بين الجهات كافة ذات العلاقة؛ وذلك لتسهيل رحلة تملُّك المستفيدين مساكنهم، والإسهام في تعزيز المعروض العقاري من خلال برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي أسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة.

وبيَّن أن البرنامج نجح في تحرير 26 % من الأراضي الخاضعة للرسوم، والبالغ حجمها أكثر من 400 مليون متر مربع، منذ إطلاق البرنامج في عام 2017.

وأشار "الحازمي" إلى التجربة الحالية لوزارة الإسكان في الشراكة مع القطاع الخاص؛ وهو ما أدى إلى توفير منتجات سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة الذي سيسهم في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في عام 2020. وأشار أيضًا إلى دور وزارة الإسكان في تحفيز الجهات والشركات للحصول على تقنيات بناء جديدة، تسهم في تسريع عملية البناء، وتخفيض التكلفة، وتعزيز جودة المنتج من خلال تشجيع مقدمي التقنيات وتحفيزهم.

كما أشار إلى أن إحدى الركائز الرئيسة في استراتيجية الوزارة هي تمكين الطلب من خلال تسهيل ودعم الحصول على التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني. مختتمًا حديثه بالإشارة إلى برامج وزارة الإسكان التنظيمية والتشريعية كبرنامج البيع على الخارطة (وافي) المعني بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السعودية، وإصدار شهادات القيد في سِجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وبرنامج تنظيم العلاقة بين المُلاك (اتحاد المُلاك)، وبرنامج تنظيم العلاقة في قطاع الإيجار (إيجار) ومركز خدمات المطورين (إتمام).

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