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بعد القبض على أول سائق.. ما هو قانون "مين شيك" في كوريا الجنوبية؟

العقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة

في الواقعة الأولى من نوعها، ألقت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، القبض على رجل بموجب قانون "مين شيك"، الذي يفرض أشد عقوبة على مرتكبي حوادث السيارات في المناطق المحيطة بالمدارس.

وحسب صحيفة "البيان" الإمارتية، أفادت وكالة شرطة كيمبو بأنها ألقت القبض على رجل ثلاثيني لأنه قام بصدم وإصابة طفل في السابعة من عمره كان قد عاد مرة أخرى إلى طريق المشاة في اللحظة التي تحولت فيه إشارة المرور إلى اللون الأحمر في منطقة مدرسية في مدينة كيمبو، شمال غرب سيئول في يوم السادس من أبريل، وذلك لانتهاكه القوانين المنقحة المختصة بسلامة الطرق وتطبيق عقوبات مشددة على جرائم بعينها.

ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تعد هذه المرة الأولى التي يلقى القبض فيها على متهم منذ تطبيق ما يعرف باسم قوانين "مين شيك" في مارس الماضي.

وقد تمت تسمية القانون على اسم طفل في التاسعة توفى نتيجة حادث سيارة وقع بمنطقة مدرسية في مدينة أسان، بمقاطعة تشونغ تشونغ الجنوبية في سبتمبر الماضي.

وقد أفادت الشرطة بأنه في وقت الحادث في أبريل الماضي، دخل الطفل منطقة مرور المشاة مرة أخرى بعد تحول إشارة المرور إلى اللون الأحمر ليلتقط شيئًا وقع من أخيه الأصغر.

وكان الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يقود سيارته بسرعة أعلى من 40 كم بالساعة في المنطقة المدرسية، حيث يجب ألا تتخطى السرعة 30 كم بالساعة وقد تم إيقاف رخصة القيادة خاصته لقيامه بالقيادة تحت تأثير السكر.

وأفادت الشرطة بأن الطفل تعرض لإصابات طفيفة.

وقد صُممت قوانين "مين شيك" لحماية الأطفال في المناطق المدرسية، وبموجب القانون، يجب ألا تتخطى سرعة القيادة 30 كم بالساعة ويجب وضع مختلف أدوات السلامة بما يشمل كاميرات مراقبة السرعة ومطبات الطرق وغيرها بهذه المناطق.

وتفرض القوانين المعنية عقوبة أشد قد تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة تسبب الحادث في حدوث الوفاة. وفي حالات الإصابة يمكن سجن السائق لفترة قد تصل إلى 15 عامًا وتفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون (25 ألف دولار).

وقد أفاد لي يونغ-جو، المسؤول من وكالة الشرطة بأن إلقاء القبض على الرجل استغرق وقتًا أطول من المتوقع لأنه تم الإبلاغ عن الحادث بعد 20 يومًا من وقوعه، فاستغرقت الشرطة وقتًا لاستعادة وتحليل محتوى الصندوق الأسود لكاميرات المراقبة.

وأضاف: "سنتعامل مع منتهكي قوانين "مين شيك" بصرامة ونخضعهم لتحقيقات شاملة".

كوريا الجنوبية قانون مين شيك

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بعد القبض على أول سائق.. ما هو قانون "مين شيك" في كوريا الجنوبية؟
سبق

في الواقعة الأولى من نوعها، ألقت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، القبض على رجل بموجب قانون "مين شيك"، الذي يفرض أشد عقوبة على مرتكبي حوادث السيارات في المناطق المحيطة بالمدارس.

وحسب صحيفة "البيان" الإمارتية، أفادت وكالة شرطة كيمبو بأنها ألقت القبض على رجل ثلاثيني لأنه قام بصدم وإصابة طفل في السابعة من عمره كان قد عاد مرة أخرى إلى طريق المشاة في اللحظة التي تحولت فيه إشارة المرور إلى اللون الأحمر في منطقة مدرسية في مدينة كيمبو، شمال غرب سيئول في يوم السادس من أبريل، وذلك لانتهاكه القوانين المنقحة المختصة بسلامة الطرق وتطبيق عقوبات مشددة على جرائم بعينها.

ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تعد هذه المرة الأولى التي يلقى القبض فيها على متهم منذ تطبيق ما يعرف باسم قوانين "مين شيك" في مارس الماضي.

وقد تمت تسمية القانون على اسم طفل في التاسعة توفى نتيجة حادث سيارة وقع بمنطقة مدرسية في مدينة أسان، بمقاطعة تشونغ تشونغ الجنوبية في سبتمبر الماضي.

وقد أفادت الشرطة بأنه في وقت الحادث في أبريل الماضي، دخل الطفل منطقة مرور المشاة مرة أخرى بعد تحول إشارة المرور إلى اللون الأحمر ليلتقط شيئًا وقع من أخيه الأصغر.

وكان الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يقود سيارته بسرعة أعلى من 40 كم بالساعة في المنطقة المدرسية، حيث يجب ألا تتخطى السرعة 30 كم بالساعة وقد تم إيقاف رخصة القيادة خاصته لقيامه بالقيادة تحت تأثير السكر.

وأفادت الشرطة بأن الطفل تعرض لإصابات طفيفة.

وقد صُممت قوانين "مين شيك" لحماية الأطفال في المناطق المدرسية، وبموجب القانون، يجب ألا تتخطى سرعة القيادة 30 كم بالساعة ويجب وضع مختلف أدوات السلامة بما يشمل كاميرات مراقبة السرعة ومطبات الطرق وغيرها بهذه المناطق.

وتفرض القوانين المعنية عقوبة أشد قد تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة تسبب الحادث في حدوث الوفاة. وفي حالات الإصابة يمكن سجن السائق لفترة قد تصل إلى 15 عامًا وتفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون (25 ألف دولار).

وقد أفاد لي يونغ-جو، المسؤول من وكالة الشرطة بأن إلقاء القبض على الرجل استغرق وقتًا أطول من المتوقع لأنه تم الإبلاغ عن الحادث بعد 20 يومًا من وقوعه، فاستغرقت الشرطة وقتًا لاستعادة وتحليل محتوى الصندوق الأسود لكاميرات المراقبة.

وأضاف: "سنتعامل مع منتهكي قوانين "مين شيك" بصرامة ونخضعهم لتحقيقات شاملة".

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
03:06 PM

بعد القبض على أول سائق.. ما هو قانون "مين شيك" في كوريا الجنوبية؟

العقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في الواقعة الأولى من نوعها، ألقت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، القبض على رجل بموجب قانون "مين شيك"، الذي يفرض أشد عقوبة على مرتكبي حوادث السيارات في المناطق المحيطة بالمدارس.

وحسب صحيفة "البيان" الإمارتية، أفادت وكالة شرطة كيمبو بأنها ألقت القبض على رجل ثلاثيني لأنه قام بصدم وإصابة طفل في السابعة من عمره كان قد عاد مرة أخرى إلى طريق المشاة في اللحظة التي تحولت فيه إشارة المرور إلى اللون الأحمر في منطقة مدرسية في مدينة كيمبو، شمال غرب سيئول في يوم السادس من أبريل، وذلك لانتهاكه القوانين المنقحة المختصة بسلامة الطرق وتطبيق عقوبات مشددة على جرائم بعينها.

ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تعد هذه المرة الأولى التي يلقى القبض فيها على متهم منذ تطبيق ما يعرف باسم قوانين "مين شيك" في مارس الماضي.

وقد تمت تسمية القانون على اسم طفل في التاسعة توفى نتيجة حادث سيارة وقع بمنطقة مدرسية في مدينة أسان، بمقاطعة تشونغ تشونغ الجنوبية في سبتمبر الماضي.

وقد أفادت الشرطة بأنه في وقت الحادث في أبريل الماضي، دخل الطفل منطقة مرور المشاة مرة أخرى بعد تحول إشارة المرور إلى اللون الأحمر ليلتقط شيئًا وقع من أخيه الأصغر.

وكان الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يقود سيارته بسرعة أعلى من 40 كم بالساعة في المنطقة المدرسية، حيث يجب ألا تتخطى السرعة 30 كم بالساعة وقد تم إيقاف رخصة القيادة خاصته لقيامه بالقيادة تحت تأثير السكر.

وأفادت الشرطة بأن الطفل تعرض لإصابات طفيفة.

وقد صُممت قوانين "مين شيك" لحماية الأطفال في المناطق المدرسية، وبموجب القانون، يجب ألا تتخطى سرعة القيادة 30 كم بالساعة ويجب وضع مختلف أدوات السلامة بما يشمل كاميرات مراقبة السرعة ومطبات الطرق وغيرها بهذه المناطق.

وتفرض القوانين المعنية عقوبة أشد قد تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة تسبب الحادث في حدوث الوفاة. وفي حالات الإصابة يمكن سجن السائق لفترة قد تصل إلى 15 عامًا وتفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون (25 ألف دولار).

وقد أفاد لي يونغ-جو، المسؤول من وكالة الشرطة بأن إلقاء القبض على الرجل استغرق وقتًا أطول من المتوقع لأنه تم الإبلاغ عن الحادث بعد 20 يومًا من وقوعه، فاستغرقت الشرطة وقتًا لاستعادة وتحليل محتوى الصندوق الأسود لكاميرات المراقبة.

وأضاف: "سنتعامل مع منتهكي قوانين "مين شيك" بصرامة ونخضعهم لتحقيقات شاملة".

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