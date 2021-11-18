النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العسيري " للمرتبة 11 بوزارة البيئة بعسير

أصدر نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي قراراً بترقية نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة عسير المهندس محمد بن أحمد بن محسن أل عصابه عسيري إلى المرتبة الحادية عشرة.

فيما عبر "عسيري " بهذه المناسبة عن خالص شكره وعظيم امتنانه لنائب الوزير على هذه الثقة الغالية. راجياً من الله العلي القدير أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من العمل في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العسيري " للمرتبة 11 بوزارة البيئة بعسير
سبق

أصدر نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي قراراً بترقية نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة عسير المهندس محمد بن أحمد بن محسن أل عصابه عسيري إلى المرتبة الحادية عشرة.

فيما عبر "عسيري " بهذه المناسبة عن خالص شكره وعظيم امتنانه لنائب الوزير على هذه الثقة الغالية. راجياً من الله العلي القدير أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من العمل في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:08 PM

"العسيري " للمرتبة 11 بوزارة البيئة بعسير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
187

أصدر نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي قراراً بترقية نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة عسير المهندس محمد بن أحمد بن محسن أل عصابه عسيري إلى المرتبة الحادية عشرة.

فيما عبر "عسيري " بهذه المناسبة عن خالص شكره وعظيم امتنانه لنائب الوزير على هذه الثقة الغالية. راجياً من الله العلي القدير أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من العمل في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,749
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,036

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة