"بومبيو": اتصلنا بشركائنا بالمنطقة قبل مقتل "سليماني"

قال: نحث الجميع في العالم على الوقوف بجانبنا فيما نفعله

صرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الأوروبيين، "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة في مسألة قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وقال "بومبيو" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الجمعة، إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم، الذي سمح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجّج التوتر في المنطقة.

وأوضح، أنه اتصل خلال الأيام الأخيرة، مع شركاء في المنطقة وأطلعهم "على ما كنا نفعله، ولماذا كنا نفعل ذلك، سعياً للحصول على مساعدتهم. جميعهم كانوا رائعين".

وأضاف، وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز": ثم جاء الحديث مع شركائنا الآخرين في أماكن أخرى ولم يكن جيداً. بصراحة لم يكن الأوروبيون مفيدين بالقدر الذي كنت أتمناه.

وأردف "بومبيو": البريطانيون والفرنسيون والألمان يجب أن يدركوا أن ما فعلناه، ما فعله الأمريكيون أنقذ أرواحاً في أوروبا كذلك.

وتابع الوزير: كان هذا أمراً جيداً للعالم بأسره، ونحن نحث الجميع في العالم على الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله، وهو ببساطة دفع جمهورية إيران الإسلامية إلى اتباع سلوك دولة طبيعية.

وكان "بومبيو"؛ قد صرح قبل ذلك الجمعة، بأن "سليماني" كان يخطط لعمل وشيك يهدّد مواطنين أمريكيين عندما قُتل في الغارة.