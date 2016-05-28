"أرفى" تحتفي بيوم التصلب العالمي وتكرم المشاركين في "كن قويًّا لأجلك"

تقيم جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية احتفالًا باليوم العالمي للتصلب المتعدد، من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والتعريف بالمرض، وتقديم ريع اليوم لصالح الجمعية والمستفيدين منها، وذلك الأحد المقبل ٣٠ مايو.

ويقام هذا الحدث بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد في غرفة الشرقية، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور عدد من المصابين والمسؤولين والمهتمين بهذا الجانب.

وسيتم تكريم المشاركين والداعمين لبرنامج "كن قويًّا لأجلك" التي أطلقتها الجمعية مطلع شهر مايو 2021م، بمشاركة عدد من المطاعم والمقاهي والمحال بالمنطقة الشرقية.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، فاطمة الزهراني: رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز غير مستغرب، فهو الداعم الأول للعمل الخيري في المنطقة، ولكل ما يخدم المواطن والمقيم وتوفير كل من شأنه تحقيق الراحة، وجودة الحياة لأبناء وبنات المنطقة، ودعمه المستمر للقطاع الصحي الحكومي والخيري، وكذلك التوجيهات الدائمة والمستمرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية.

وقدمت "الزهراني" شكرها لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من اهتمام وحرص متواصل على تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة لمصابي التصلب المتعدد، ومتابعتهما الدائمة للوصول بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الصحية والخيرية إلى أعلى مستوياتها، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي سخرت كل الإمكانات وشيدت صروحًا ومنشآت صحية متكاملة وشاملة تعمل بكوادر صحية مؤهلة في مختلف التخصصات العلاجية التي تعكس ريادة المملكة للقطاع الصحي محليًّا وعالميًّا.

وأضافت: الجمعية منذ مطلع شهر مايو لعام ٢٠٢١م قامت بتنفيذ حملة "كن قويًّا لأجلك"، والتي جاءت ضمن برامج ومبادرات الجمعية للوقوف إلى جانب مصابي التصلب المتعدد ومشاركتهم في اليوم العالمي للتصلب.

وأردفت: حملة "كن قويًّا لأجلك" حظيت بمشاركة عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات في المنطقة؛ احتفاء بالبوم العالمي للتصلب المتعدد والمشاركة في تقديم التوعية بالمرض، كما قدم المشاركون ريع اليوم العالمي للتصلب المتعدد لصالح الجمعية والمستفيدين منها.

وتابعت: تم تقديم العديد من البرامج المصاحبة للحملة التي استمرت طيلة شهر مايو ٢٠٢١م، التي ركزت على الرسائل التوعوية الصحية والتأهيلية المتخصصة للزوار والمصابين.

وقالت "الزهراني": الاحتفاء باليوم العالمي للتصلب المتعدد انطلق هذا العام بفكرة جديدة تتضمن "طلعتنا غير وكلها خير وسعادة" التي تقوم على زيارة المقاهي والمطاعم والأسواق التجارية والأماكن المشاركة في دعم الحملة لدعم مرضى التصلب المتعدد، وتقديم التوعية، والأجواء السعيدة في يوم التصلب المتعدد العالمي.

وأضافت: هذا اليوم يجمع كل الجهات ذات الاهتمام بالتصلب المتعدد على مستوى العالم لتتشارك القصص المتعلقة بالمرض ونشر التوعية به ومناصرة كل فرد متأثر بالتصلّب المتعدد ودعمه، وإقامة أنشطة اليوم العالمي للتصلّب المتعدد طوال شهر مايو من العام الحالي.