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مشرف جامعة طيبة بينبع يقف على استعدادات الفرع بكافة الكليات لبدء العام الجديد

اطمأن على جاهزية المباني وقاعات المحاضرات وكافة مرافقها

أكد المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع، الدكتور زهير مالكي؛ أن جميع منسوبي فرع الجامعة بالمحافظة يدركون ويستشعرون عظم الرسالة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أبنائهم الطلبة والطالبات، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والتميز والنجاح.

جاء ذلك بعد قيامه بجولة ميدانية تفقد من خلالها عددًا من المباني لكليات الفرع؛ حيث تضمنت الجولة مباني المجمع الأكاديمي للطالبات بمنطقة الشرم، كما شملت أيضًا مباني الطلاب. واطمأن من خلالها على جاهزية المباني وقاعات المحاضرات وكافة المرافق العامة التابعة لها، وانتهاء كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 1440/1441، واستقبال منسوبي فرع الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات.

وثمن الدكتور زهير مالكي ما يجده فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع من دعم كبير، وما يحظى به من قبل مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للفروع الدكتور عمر بن منصور النزهة، التي كان لها بعد الله عز وجل أكبر الأثر في كل ما حققه فرع الجامعة بمحافظة ينبع من تطور خلال الفترة الماضية.

وأكد حرصه المتواصل على متابعته الدائمة لتحقيق كل ما يخدم فرع الجامعة ومنسوبيها؛ من خلال العمل على توفير كل ما من شأنه خلق بيئة تعليمية مميزة بكافة فروع الجامعة بشكل عام، وفرع الجامعة بمحافظة ينبع بشكل خاص؛ لينعم طلابها وطالباتها وأعضاء هيئة التدريس بها بأجواء أكاديمية متطورة تنعكس إيجابيًّا على مخرجات كلياتها.

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مشرف جامعة طيبة بينبع يقف على استعدادات الفرع بكافة الكليات لبدء العام الجديد
سبق

أكد المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع، الدكتور زهير مالكي؛ أن جميع منسوبي فرع الجامعة بالمحافظة يدركون ويستشعرون عظم الرسالة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أبنائهم الطلبة والطالبات، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والتميز والنجاح.

جاء ذلك بعد قيامه بجولة ميدانية تفقد من خلالها عددًا من المباني لكليات الفرع؛ حيث تضمنت الجولة مباني المجمع الأكاديمي للطالبات بمنطقة الشرم، كما شملت أيضًا مباني الطلاب. واطمأن من خلالها على جاهزية المباني وقاعات المحاضرات وكافة المرافق العامة التابعة لها، وانتهاء كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 1440/1441، واستقبال منسوبي فرع الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات.

وثمن الدكتور زهير مالكي ما يجده فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع من دعم كبير، وما يحظى به من قبل مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للفروع الدكتور عمر بن منصور النزهة، التي كان لها بعد الله عز وجل أكبر الأثر في كل ما حققه فرع الجامعة بمحافظة ينبع من تطور خلال الفترة الماضية.

وأكد حرصه المتواصل على متابعته الدائمة لتحقيق كل ما يخدم فرع الجامعة ومنسوبيها؛ من خلال العمل على توفير كل ما من شأنه خلق بيئة تعليمية مميزة بكافة فروع الجامعة بشكل عام، وفرع الجامعة بمحافظة ينبع بشكل خاص؛ لينعم طلابها وطالباتها وأعضاء هيئة التدريس بها بأجواء أكاديمية متطورة تنعكس إيجابيًّا على مخرجات كلياتها.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
08:17 PM

مشرف جامعة طيبة بينبع يقف على استعدادات الفرع بكافة الكليات لبدء العام الجديد

اطمأن على جاهزية المباني وقاعات المحاضرات وكافة مرافقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع، الدكتور زهير مالكي؛ أن جميع منسوبي فرع الجامعة بالمحافظة يدركون ويستشعرون عظم الرسالة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أبنائهم الطلبة والطالبات، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والتميز والنجاح.

جاء ذلك بعد قيامه بجولة ميدانية تفقد من خلالها عددًا من المباني لكليات الفرع؛ حيث تضمنت الجولة مباني المجمع الأكاديمي للطالبات بمنطقة الشرم، كما شملت أيضًا مباني الطلاب. واطمأن من خلالها على جاهزية المباني وقاعات المحاضرات وكافة المرافق العامة التابعة لها، وانتهاء كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 1440/1441، واستقبال منسوبي فرع الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات.

وثمن الدكتور زهير مالكي ما يجده فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع من دعم كبير، وما يحظى به من قبل مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للفروع الدكتور عمر بن منصور النزهة، التي كان لها بعد الله عز وجل أكبر الأثر في كل ما حققه فرع الجامعة بمحافظة ينبع من تطور خلال الفترة الماضية.

وأكد حرصه المتواصل على متابعته الدائمة لتحقيق كل ما يخدم فرع الجامعة ومنسوبيها؛ من خلال العمل على توفير كل ما من شأنه خلق بيئة تعليمية مميزة بكافة فروع الجامعة بشكل عام، وفرع الجامعة بمحافظة ينبع بشكل خاص؛ لينعم طلابها وطالباتها وأعضاء هيئة التدريس بها بأجواء أكاديمية متطورة تنعكس إيجابيًّا على مخرجات كلياتها.

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