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"آل شريان" تحصل على الدكتوراه

تتلقى المعلمة بتعليم عسير، مديحة بنت عوض آل شريان، التهاني بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من قسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية في جامعة الملك خالد، تحت عنوان: "استراتيجية مقترحة للارتقاء بتصنيف جامعة الملك خالد في ضوء معايير التصنيفات العالمية".

جامعة الملك خالد

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"آل شريان" تحصل على الدكتوراه
سبق

تتلقى المعلمة بتعليم عسير، مديحة بنت عوض آل شريان، التهاني بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من قسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية في جامعة الملك خالد، تحت عنوان: "استراتيجية مقترحة للارتقاء بتصنيف جامعة الملك خالد في ضوء معايير التصنيفات العالمية".

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
03:38 PM

"آل شريان" تحصل على الدكتوراه

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تتلقى المعلمة بتعليم عسير، مديحة بنت عوض آل شريان، التهاني بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من قسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية في جامعة الملك خالد، تحت عنوان: "استراتيجية مقترحة للارتقاء بتصنيف جامعة الملك خالد في ضوء معايير التصنيفات العالمية".

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