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عابرًا حدود العربية والخليجية.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كرنفال عالمي

شهد إعلانًا روسيًا وفرنسيًا خوض غمار منافساته والمشاركة في مسابقاته

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة إعلانًا روسيًا وفرنسيًا خوض غمار منافساته والمشاركة في مسابقاته.

وأعلن فلاديمير من روسيا دخول عالم مزاينات ومشتريات الإبل والمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة في فئة الفردي لون الحمر.

وقال المحلل في مزاينات الإبل وسباقات الهجن فهد قايل في تغريدة له على تويتر: فلاديمير من روسيا يدخل عالم مزاينات ومشتريات الإبل.

‏وأضاف: أهل الخبرة من أمثال عبدالله بن راشد يقدمون كل الاستشارات وتقديم خبرتهم للمشاركين.

وأعلن قبل أيام أول أوروبي وهو "الفرنسي مڤلوفي" الدخول في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في نسخته الخامسة، رافضًا الإفصاح عن الفئة واللون التي سوف يخوض بها غمار المنافسات.

مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عابرًا حدود العربية والخليجية.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كرنفال عالمي
سبق

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة إعلانًا روسيًا وفرنسيًا خوض غمار منافساته والمشاركة في مسابقاته.

وأعلن فلاديمير من روسيا دخول عالم مزاينات ومشتريات الإبل والمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة في فئة الفردي لون الحمر.

وقال المحلل في مزاينات الإبل وسباقات الهجن فهد قايل في تغريدة له على تويتر: فلاديمير من روسيا يدخل عالم مزاينات ومشتريات الإبل.

‏وأضاف: أهل الخبرة من أمثال عبدالله بن راشد يقدمون كل الاستشارات وتقديم خبرتهم للمشاركين.

وأعلن قبل أيام أول أوروبي وهو "الفرنسي مڤلوفي" الدخول في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في نسخته الخامسة، رافضًا الإفصاح عن الفئة واللون التي سوف يخوض بها غمار المنافسات.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:31 AM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
01:58 AM

عابرًا حدود العربية والخليجية.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كرنفال عالمي

شهد إعلانًا روسيًا وفرنسيًا خوض غمار منافساته والمشاركة في مسابقاته

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مسلّم الهواملة - الرياض
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402

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة إعلانًا روسيًا وفرنسيًا خوض غمار منافساته والمشاركة في مسابقاته.

وأعلن فلاديمير من روسيا دخول عالم مزاينات ومشتريات الإبل والمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة في فئة الفردي لون الحمر.

وقال المحلل في مزاينات الإبل وسباقات الهجن فهد قايل في تغريدة له على تويتر: فلاديمير من روسيا يدخل عالم مزاينات ومشتريات الإبل.

‏وأضاف: أهل الخبرة من أمثال عبدالله بن راشد يقدمون كل الاستشارات وتقديم خبرتهم للمشاركين.

وأعلن قبل أيام أول أوروبي وهو "الفرنسي مڤلوفي" الدخول في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في نسخته الخامسة، رافضًا الإفصاح عن الفئة واللون التي سوف يخوض بها غمار المنافسات.

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