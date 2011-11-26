عابرًا حدود العربية والخليجية.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كرنفال عالمي

شهد إعلانًا روسيًا وفرنسيًا خوض غمار منافساته والمشاركة في مسابقاته

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة إعلانًا روسيًا وفرنسيًا خوض غمار منافساته والمشاركة في مسابقاته.

وأعلن فلاديمير من روسيا دخول عالم مزاينات ومشتريات الإبل والمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة في فئة الفردي لون الحمر.

وقال المحلل في مزاينات الإبل وسباقات الهجن فهد قايل في تغريدة له على تويتر: فلاديمير من روسيا يدخل عالم مزاينات ومشتريات الإبل.

‏وأضاف: أهل الخبرة من أمثال عبدالله بن راشد يقدمون كل الاستشارات وتقديم خبرتهم للمشاركين.

وأعلن قبل أيام أول أوروبي وهو "الفرنسي مڤلوفي" الدخول في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في نسخته الخامسة، رافضًا الإفصاح عن الفئة واللون التي سوف يخوض بها غمار المنافسات.