النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقنية حديثة بمجمع الملك فيصل بالطائف لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم

الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة

أدخل مجمع الملك فيصل بالطائف تقنية حديثة في مستشفى النساء والولادة هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات منطقة مكة المكرمة، من خلال منظار صغير الحجم.

وأشار الأخصائي أول مبارك اليامي إلى أن التقنية تتمثل في استخدام منظار صغير الحجم لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم، مشيراً إلى أنه تم إجراء عمليتين لتنظير الرحم وإزالة الزوائد اللحمية لسيدتين باستخدام التقنية الحديثة.

وكان لاستخدام تلك التقنية الأثر الإيجابي على صحة وسلامة المريضتين، وقصر مدة العملية ودقتها، وتجنب المخاطر والمضاعفات التي قد تنتج عن الطرق التقليدية.

وأكد "اليامي" إمكانية إجراء مثل تلك الحالات في العيادة بدلاً من إجرائها في غرف العمليات؛ لاعتمادها على هذه التقنية المتقدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقنية حديثة بمجمع الملك فيصل بالطائف لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم
سبق

أدخل مجمع الملك فيصل بالطائف تقنية حديثة في مستشفى النساء والولادة هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات منطقة مكة المكرمة، من خلال منظار صغير الحجم.

وأشار الأخصائي أول مبارك اليامي إلى أن التقنية تتمثل في استخدام منظار صغير الحجم لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم، مشيراً إلى أنه تم إجراء عمليتين لتنظير الرحم وإزالة الزوائد اللحمية لسيدتين باستخدام التقنية الحديثة.

وكان لاستخدام تلك التقنية الأثر الإيجابي على صحة وسلامة المريضتين، وقصر مدة العملية ودقتها، وتجنب المخاطر والمضاعفات التي قد تنتج عن الطرق التقليدية.

وأكد "اليامي" إمكانية إجراء مثل تلك الحالات في العيادة بدلاً من إجرائها في غرف العمليات؛ لاعتمادها على هذه التقنية المتقدمة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
07:13 PM

تقنية حديثة بمجمع الملك فيصل بالطائف لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم

الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
1,009

أدخل مجمع الملك فيصل بالطائف تقنية حديثة في مستشفى النساء والولادة هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات منطقة مكة المكرمة، من خلال منظار صغير الحجم.

وأشار الأخصائي أول مبارك اليامي إلى أن التقنية تتمثل في استخدام منظار صغير الحجم لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم، مشيراً إلى أنه تم إجراء عمليتين لتنظير الرحم وإزالة الزوائد اللحمية لسيدتين باستخدام التقنية الحديثة.

وكان لاستخدام تلك التقنية الأثر الإيجابي على صحة وسلامة المريضتين، وقصر مدة العملية ودقتها، وتجنب المخاطر والمضاعفات التي قد تنتج عن الطرق التقليدية.

وأكد "اليامي" إمكانية إجراء مثل تلك الحالات في العيادة بدلاً من إجرائها في غرف العمليات؛ لاعتمادها على هذه التقنية المتقدمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,112
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,827

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة