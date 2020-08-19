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أكثر من 56 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير

منذ بدء العمل وحتى الآن ومن خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة

استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 56 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 56 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير
سبق

استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 56 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:44 AM

أكثر من 56 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير

منذ بدء العمل وحتى الآن ومن خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 56 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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