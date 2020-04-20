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"الشورى" يوافق على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة وظيفة سفير

أضاف فقرتين جديدتين إلى المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة مَن يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) في 29 / 7 / 1393هـ بما لا يتجاوز سن السبعين.

كما وافق على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ.

وطالب "الشورى"، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها، شاملاً القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء.

كما طالب - في قرار أصدره اليوم - الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق اسألني وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.

مجلس الشورى

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"الشورى" يوافق على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة وظيفة سفير
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة مَن يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) في 29 / 7 / 1393هـ بما لا يتجاوز سن السبعين.

كما وافق على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ.

وطالب "الشورى"، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها، شاملاً القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء.

كما طالب - في قرار أصدره اليوم - الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق اسألني وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
01:09 PM

"الشورى" يوافق على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة وظيفة سفير

أضاف فقرتين جديدتين إلى المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة مَن يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) في 29 / 7 / 1393هـ بما لا يتجاوز سن السبعين.

كما وافق على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ.

وطالب "الشورى"، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها، شاملاً القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء.

كما طالب - في قرار أصدره اليوم - الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق اسألني وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.

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