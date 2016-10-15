كتلة ومنخفض يعززان تقلبات المملكة الجوية .. وهذه المناطق بمرمى الهطولات

منظومة تنعكس إيجاباً على تكاثف السحب الركامية وتسود درجات حرارة متباينة

يُتوقع بعد -مشيئة الله- أن يستمر تأثر المملكة العربية السعودية بالتقلبات الجوية نهار الثلاثاء، وذلك كنتيجة لامتداد منخفض البحر الأحمر بالتزامن مع وجود كتلة هوائية أقل برودة نواحي غرب بلاد الشام.

ووفق تقرير نشره، صباح اليوم، موقع "طقس العرب"، فهذه المنظومة الجوية ستنعكس إيجاباً على تكاثف السحب الركامية الماطرة في أجزاءٍ من شمال غرب البلاد، كما تهطل زخات رعدية في الأجزاء الجنوبية من السعودية، وتسود درجات حرارة عظمى ثلاثينية في مختلف المناطق، بينما تكون عشرينية في مرتفعات جنوب البلاد؛ حيث من المتوقع تأثر المناطق التالية بهطولات رعدية اليوم الثلاثاء على هذا النحو التفصيلي:

تتكاثف السُحب الرعدية من جديد في سماء كُل من جازان وعسير، وتتهيّأ الفرصة تدريجياً لتساقط الأمطار الرعدية التي قد تكون غزيرة ومترافقة بزخات من البَرَد في بعض المناطق، هذه السُحب قد تمتد الى السواحل لكن بشكل ضعيف.

الأمطار متوقعة في الطائف وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يُتوقع أن تتشكّل السُحب الرعدية كذلك في أجزاءٍ من الطائف، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، تكون عشوائية ومحلية الطابع، لكنها قد تمتد لتطول مدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، تكون مترافقة مع نشاط الرياح السطحية، أما مدينة جدة فيُتوقع أن تكون بعيدة عن تأثيرات هذه السُحب.

وتتشكّل السحب الرعدية في سماء تبوك والجوف، وتتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة -بمشيئة الله- بشكل عشوائي ومتفرق، تترافق مع نشاط الرياح السطحية وتشمل أجزاءً واسعة من المنطقة بما فيها السواحل.

ويُتوقع تشكل الضباب في أجزاءٍ من شرق البلاد ونواحي الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل والأحساء خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.