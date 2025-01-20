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"الحبتور" تعتزم الاستثمار في مشروع سياحي بالسعودية بمساحة 7 ملايين متر مربع

ستأخذ بعين الاعتبار مستهدفات رؤية المملكة 2030

قال رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، خلف الحبتور: إن المجموعة تعتزم الاستثمار في السعودية في مشروع سياحي بالتعاون مع هيئة السياحة.

وأوضح، حسبما نقلت صحفية "عرب نيوز"، أن "المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط قبل الحصول على الموافقات الرسمية"، مبينًا أن موقع المشروع الجديد سيكون خارج مدينة الرياض وسيكون مماثلًا لـ"الحبتور سيتي" في دبي، ولكن على نطاق أكبر بكثير.

وأكد أن المشروع الجديد لن يكون نسخة مطابقة لمشروع "الحبتور سيتي"؛ حيث سيأخذ بعين الاعتبار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع السياحة.

وبين أنه سيضم فنادق ومطاعم ومسارح ومساحات تجزئة ومجمعات سكنية بمساحة إجمالية تصل إلى 7 ملايين متر مربع، إضافة إلى بحيرات وشواطئ.

مجموعة الحبتور هيئة السياحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبتور" تعتزم الاستثمار في مشروع سياحي بالسعودية بمساحة 7 ملايين متر مربع
سبق

قال رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، خلف الحبتور: إن المجموعة تعتزم الاستثمار في السعودية في مشروع سياحي بالتعاون مع هيئة السياحة.

وأوضح، حسبما نقلت صحفية "عرب نيوز"، أن "المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط قبل الحصول على الموافقات الرسمية"، مبينًا أن موقع المشروع الجديد سيكون خارج مدينة الرياض وسيكون مماثلًا لـ"الحبتور سيتي" في دبي، ولكن على نطاق أكبر بكثير.

وأكد أن المشروع الجديد لن يكون نسخة مطابقة لمشروع "الحبتور سيتي"؛ حيث سيأخذ بعين الاعتبار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع السياحة.

وبين أنه سيضم فنادق ومطاعم ومسارح ومساحات تجزئة ومجمعات سكنية بمساحة إجمالية تصل إلى 7 ملايين متر مربع، إضافة إلى بحيرات وشواطئ.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
08:46 PM

"الحبتور" تعتزم الاستثمار في مشروع سياحي بالسعودية بمساحة 7 ملايين متر مربع

ستأخذ بعين الاعتبار مستهدفات رؤية المملكة 2030

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محمد البقمي - الرياض
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14,990

قال رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، خلف الحبتور: إن المجموعة تعتزم الاستثمار في السعودية في مشروع سياحي بالتعاون مع هيئة السياحة.

وأوضح، حسبما نقلت صحفية "عرب نيوز"، أن "المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط قبل الحصول على الموافقات الرسمية"، مبينًا أن موقع المشروع الجديد سيكون خارج مدينة الرياض وسيكون مماثلًا لـ"الحبتور سيتي" في دبي، ولكن على نطاق أكبر بكثير.

وأكد أن المشروع الجديد لن يكون نسخة مطابقة لمشروع "الحبتور سيتي"؛ حيث سيأخذ بعين الاعتبار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع السياحة.

وبين أنه سيضم فنادق ومطاعم ومسارح ومساحات تجزئة ومجمعات سكنية بمساحة إجمالية تصل إلى 7 ملايين متر مربع، إضافة إلى بحيرات وشواطئ.

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