النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال المدينة" يستقبل ما يقارب 80 ألف مكالمة خلال شهر إبريل

فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 19300

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال شهر إبريل الماضي 79920 مكالمة فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 19300 مكالمة. وتأتي تلك الزيادة ضمن جهود الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، حيث تم دعم غرفة العمليات بالمنطقة بالكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة هذا الكم من الاتصالات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهل، إن الفرق الإسعافية باشرت 9982 بلاغًا إسعافيًا في زيادة بلغت أكثر من 40 ٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد بأن الفرق الإسعافية العاملة في الميدان خلال الأربع والعشرين ساعة في المنطقة تبلغ أكثر من 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك ويتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قِبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات.

وقال: بلغت الفرص التطوعية خلال شهر إبريل 5 فرص تطوعية شارك بها عدد 252 متطوعًا ومتطوعة تم إنجاز عدد 1568 ساعة تطوعية خلال شهر إبريل من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة.

وبيّن السهلي فيما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي وتعامل الفريق مع الحالة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قِبل وحدة التعقيم، حيث تم إجراء أكثر من 550 عملية تعقيم لسيارات الإسعاف خلال شهر إبريل.

المدينة المنورة هيئة الهلال الأحمر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هلال المدينة" يستقبل ما يقارب 80 ألف مكالمة خلال شهر إبريل
سبق

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال شهر إبريل الماضي 79920 مكالمة فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 19300 مكالمة. وتأتي تلك الزيادة ضمن جهود الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، حيث تم دعم غرفة العمليات بالمنطقة بالكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة هذا الكم من الاتصالات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهل، إن الفرق الإسعافية باشرت 9982 بلاغًا إسعافيًا في زيادة بلغت أكثر من 40 ٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد بأن الفرق الإسعافية العاملة في الميدان خلال الأربع والعشرين ساعة في المنطقة تبلغ أكثر من 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك ويتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قِبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات.

وقال: بلغت الفرص التطوعية خلال شهر إبريل 5 فرص تطوعية شارك بها عدد 252 متطوعًا ومتطوعة تم إنجاز عدد 1568 ساعة تطوعية خلال شهر إبريل من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة.

وبيّن السهلي فيما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي وتعامل الفريق مع الحالة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قِبل وحدة التعقيم، حيث تم إجراء أكثر من 550 عملية تعقيم لسيارات الإسعاف خلال شهر إبريل.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:31 PM

"هلال المدينة" يستقبل ما يقارب 80 ألف مكالمة خلال شهر إبريل

فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 19300

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
37

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال شهر إبريل الماضي 79920 مكالمة فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 19300 مكالمة. وتأتي تلك الزيادة ضمن جهود الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، حيث تم دعم غرفة العمليات بالمنطقة بالكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة هذا الكم من الاتصالات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهل، إن الفرق الإسعافية باشرت 9982 بلاغًا إسعافيًا في زيادة بلغت أكثر من 40 ٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد بأن الفرق الإسعافية العاملة في الميدان خلال الأربع والعشرين ساعة في المنطقة تبلغ أكثر من 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك ويتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قِبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات.

وقال: بلغت الفرص التطوعية خلال شهر إبريل 5 فرص تطوعية شارك بها عدد 252 متطوعًا ومتطوعة تم إنجاز عدد 1568 ساعة تطوعية خلال شهر إبريل من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة.

وبيّن السهلي فيما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي وتعامل الفريق مع الحالة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قِبل وحدة التعقيم، حيث تم إجراء أكثر من 550 عملية تعقيم لسيارات الإسعاف خلال شهر إبريل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,944
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,785
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,118
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,038

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة