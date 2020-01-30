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"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي العريف "السواط"

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشرى، تعازي ومواساة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لذوي العريف عايض بن سعيد السواط، الذي توفي إثر حادث مروري.

رافق اللواء "المنشري"، مجموعة من ضباط المديرية، حيث قدم التعازي في منزل ذوي المتوفى بمحافظة الطائف، ودعا الله -عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي العريف "السواط"
سبق

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشرى، تعازي ومواساة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لذوي العريف عايض بن سعيد السواط، الذي توفي إثر حادث مروري.

رافق اللواء "المنشري"، مجموعة من ضباط المديرية، حيث قدم التعازي في منزل ذوي المتوفى بمحافظة الطائف، ودعا الله -عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
06:55 PM

"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي العريف "السواط"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشرى، تعازي ومواساة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لذوي العريف عايض بن سعيد السواط، الذي توفي إثر حادث مروري.

رافق اللواء "المنشري"، مجموعة من ضباط المديرية، حيث قدم التعازي في منزل ذوي المتوفى بمحافظة الطائف، ودعا الله -عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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