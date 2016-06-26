إسقاط 3 طائرات مسيرة قبل استهدافها القنصلية الأمريكية في أربيل

"خوشناو" بيّن أنها كانت مُحَمّلة بالمتفجرات

أسقطت السلطات الكردية، اليوم (السبت)، ثلاث طائرات مسيرة سقطت في قرى شمالي مدينة أربيل، على بُعد عدة كيلومترات من القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن محافظ أربيل أميد خوشناو، أنه جرى إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالمتفجرات في قرية براغ شمالي أربيل، وطائرتين في قرية كومة سبان.

وبيّن "خوشناو" أن القريتين تبعدان حوالى ثلاثة كيلومترات عن البناية الجديدة للقنصلية الأمريكية في أربيل.

وأضاف أن إحدى الطائرات سقطت في زراعات قرية براغ، وألحقت أضرارًا مادية ببيت أحد المواطنين دون وقوع أي خسائر بشرية.