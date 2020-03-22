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"الصحة" تعلن تسجيل 119 حالة جديدة لـ"فيروس "كورونا".. 72 منهم أتراك

المتحدث: الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 119 حالة جديدة لفيروس "كورونا".

جاء ذلك في الإيجاز اليومي عن مستجدات الوضع الصحي.

وأضاف: منها 7 حالات مرتبطة بالسفر، و72 حالة من الجنسية التركية، والحالات الجديدة المرصودة موزّعة بين المدن والمحافظات، وإجمالي عدد الفحوص المخبرية تجاوز 23 ألف فحص مخبري.

وبين أن معظم الحالات سجلت لمقيمين أتراك كانوا مخالطين لحالة أعلن عنها سابقاً، فيما أكد أن المخالطة تعتبر السبب في أكثر من الحالات، داعياً للبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأكد أن جميع الحالات معزولة، وتتلقى الرعاية الصحية.

وقال متحدث "الصحة": تعليق الدخول إلى #القطيف خطوة وقائية، ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض، ونرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري.

وتابع: الخطوات الاحترازية متعددة، وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك، ورصدنا حالات مخالطة بشكل أكثر، وهذا أمر مقلق، ونطلب من الجميع البقاء في المنزل.

وجاءت تفاصيل الحالات الـ119 الجديدة لـ#فيروس_كورونا كالتالي:

72 حالة تم رصدها في أحد الفنادق في #مكة_المكرمة أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة، جميعهم في الحجر الصحي.

بقية الحالات:

الرياض 34

القطيف 4

الأحساء 3

الخبر 3

الدمام 1

الظهران 1

القصيم 1

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 119 حالة جديدة لـ"فيروس "كورونا".. 72 منهم أتراك
سبق

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 119 حالة جديدة لفيروس "كورونا".

جاء ذلك في الإيجاز اليومي عن مستجدات الوضع الصحي.

وأضاف: منها 7 حالات مرتبطة بالسفر، و72 حالة من الجنسية التركية، والحالات الجديدة المرصودة موزّعة بين المدن والمحافظات، وإجمالي عدد الفحوص المخبرية تجاوز 23 ألف فحص مخبري.

وبين أن معظم الحالات سجلت لمقيمين أتراك كانوا مخالطين لحالة أعلن عنها سابقاً، فيما أكد أن المخالطة تعتبر السبب في أكثر من الحالات، داعياً للبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأكد أن جميع الحالات معزولة، وتتلقى الرعاية الصحية.

وقال متحدث "الصحة": تعليق الدخول إلى #القطيف خطوة وقائية، ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض، ونرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري.

وتابع: الخطوات الاحترازية متعددة، وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك، ورصدنا حالات مخالطة بشكل أكثر، وهذا أمر مقلق، ونطلب من الجميع البقاء في المنزل.

وجاءت تفاصيل الحالات الـ119 الجديدة لـ#فيروس_كورونا كالتالي:

72 حالة تم رصدها في أحد الفنادق في #مكة_المكرمة أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة، جميعهم في الحجر الصحي.

بقية الحالات:

الرياض 34

القطيف 4

الأحساء 3

الخبر 3

الدمام 1

الظهران 1

القصيم 1

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
03:42 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:57 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 119 حالة جديدة لـ"فيروس "كورونا".. 72 منهم أتراك

المتحدث: الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
80
123,127

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 119 حالة جديدة لفيروس "كورونا".

جاء ذلك في الإيجاز اليومي عن مستجدات الوضع الصحي.

وأضاف: منها 7 حالات مرتبطة بالسفر، و72 حالة من الجنسية التركية، والحالات الجديدة المرصودة موزّعة بين المدن والمحافظات، وإجمالي عدد الفحوص المخبرية تجاوز 23 ألف فحص مخبري.

وبين أن معظم الحالات سجلت لمقيمين أتراك كانوا مخالطين لحالة أعلن عنها سابقاً، فيما أكد أن المخالطة تعتبر السبب في أكثر من الحالات، داعياً للبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأكد أن جميع الحالات معزولة، وتتلقى الرعاية الصحية.

وقال متحدث "الصحة": تعليق الدخول إلى #القطيف خطوة وقائية، ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض، ونرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري.

وتابع: الخطوات الاحترازية متعددة، وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك، ورصدنا حالات مخالطة بشكل أكثر، وهذا أمر مقلق، ونطلب من الجميع البقاء في المنزل.

وجاءت تفاصيل الحالات الـ119 الجديدة لـ#فيروس_كورونا كالتالي:

72 حالة تم رصدها في أحد الفنادق في #مكة_المكرمة أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة، جميعهم في الحجر الصحي.

بقية الحالات:

الرياض 34

القطيف 4

الأحساء 3

الخبر 3

الدمام 1

الظهران 1

القصيم 1

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