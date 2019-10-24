الانتهاء من تطوير "مخطط السليل" بالرياض

بعد إنجاز كافة أعمال البنية التحتية

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان، مخطط السليل الواقع في منطقة الرياض، بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيه من سفلتة وتسوية وتصريف السيول، في إطار مجهودات الوزارة لتطوير كافة المخططات بجميع مناطق المملكة.

وتبلغ مساحة مخطط السليل 673.129 مترًا مربعًا، ويوفر 593 قطعة سكنية بمتوسط مساحة 600 متر مربع للقطعة الواحدة.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، بالإضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان قد سلم أكثر من ٦٥ ألف قطعة أرض سكنية مجانية، منذ بداية العام الجاري، وما تزال تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

وأصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع "سكني" ثم اختيار "نظام الحجز الإلكتروني" ومن ثم الضغط على خيار نوع المشروع، واختيار منتج الأرض، عبر الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa، واختيار المخطط المناسب واختيار القطعه وبعد ذلك، إكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً.

وسيواصل البرنامج تقديم كافة التسهيلات لمستفيديه من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.