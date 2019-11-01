"سبق" ترصد حراج الخضار المركزي بالكعكية.. سيطرة عمالة وغش في المعروض

مرتادو السوق ناشدوا الجهات الرقابية بمتابعة الظاهرة وتطبيق العقوبات النظامية

يشهد حراج الجملة للخضار بالكعكية كثافة عالية وحضوراً لأهالي مكة، إذ يعد الحراج الوحيد لسوق الخضار المركزي في العاصمة المقدسة، ويقصده أهالي مكة من جميع المخططات للتسوق في نهاية الأسبوع.

وفي التفاصيل، وقفت "سبق" صباح اليوم الجمعة ميدانياً على السوق ورصدت سيطرة العمالة على الحراج في البيع والشراء والتداول، حيث لا يخلو السوق من الغش الظاهر للعيان عند الشراء.

ووثقت عدسة "سبق" كيف يتم رص الطماطم والخيار والورقيات بشكل يلفت الأنظار، إذ تكون الحبات العلوية بحجم واحد وألوان زاهية وما يقبع أسفلها تتفاوت أحجامه وألوانه، ويكون ظاهراً في الطماطم والخيار والبامية والتي تعد الأغلى في السوق، إذ يتجاوز سعر الكرتون الكبير ذا الحبات الصغيرة منها 200 ريال، بينما تتأرجح أسعار الخيار بين 15 و30 ريالاً حسب حجم الكرتون.

ولاحظت "سبق" حرص العمالة التي تقوم بالبيع وغالبيتها العظمى من جنسيات معروفة، ويظهر عليها التضايق عند تقليب الكرتون، وإظهار الحبات الكبيرة في كرتون البامية أو الحبات الخضراء في الطماطم ،إذ يبادر البائع إلى إعادتها فوراً وترتيبها كما كانت متعللاً أن هذا من المزرعة ولا علاقة له به.

ومن جانبهم، أبدى عدد من مرتادي السوق مناشدتهم للجهات الرقابية بمتابعة هذه الظاهرة وتطبيق العقوبات بحقهم.