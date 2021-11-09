النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور" يحدّد الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل"

أهمها عدم حجب الرؤية عن السائق أو تعريضها اتزان السيارة للخطر

حدّد المرور السعودي مجموعة من الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل".

وقال عبر حسابه في تويتر: يجب على قائدي مركبات النقل الالتزام بمراعاة ما يلي: ألا ينتج عن الحمولة أيّ ضررٍ على الأشخاص أو الممتلكات العامة، وألا تتسبّب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرّض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

وأضاف: يجب عدم حجب الحمولة لرؤية قائد المركبة أو تعريضها اتزان المركبة للخطر وقت القيادة، وعدم حجبها إشارات الاتجاهات أو الأنوار أو العاكسات وأرقام اللوحات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور" يحدّد الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل"
سبق

حدّد المرور السعودي مجموعة من الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل".

وقال عبر حسابه في تويتر: يجب على قائدي مركبات النقل الالتزام بمراعاة ما يلي: ألا ينتج عن الحمولة أيّ ضررٍ على الأشخاص أو الممتلكات العامة، وألا تتسبّب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرّض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

وأضاف: يجب عدم حجب الحمولة لرؤية قائد المركبة أو تعريضها اتزان المركبة للخطر وقت القيادة، وعدم حجبها إشارات الاتجاهات أو الأنوار أو العاكسات وأرقام اللوحات.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
11:44 AM

"المرور" يحدّد الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل"

أهمها عدم حجب الرؤية عن السائق أو تعريضها اتزان السيارة للخطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,337

حدّد المرور السعودي مجموعة من الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل".

وقال عبر حسابه في تويتر: يجب على قائدي مركبات النقل الالتزام بمراعاة ما يلي: ألا ينتج عن الحمولة أيّ ضررٍ على الأشخاص أو الممتلكات العامة، وألا تتسبّب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرّض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

وأضاف: يجب عدم حجب الحمولة لرؤية قائد المركبة أو تعريضها اتزان المركبة للخطر وقت القيادة، وعدم حجبها إشارات الاتجاهات أو الأنوار أو العاكسات وأرقام اللوحات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,272
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة