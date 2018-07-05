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الشباب يوقع مع الروماني "ماريوس" لمدة موسمين

لقيادة الفريق الكروي الأول

وقع نادي الشباب مع المدرب الروماني "ماريوس سوموديكا" عقدًا لمدة موسمين، يقضي بموجبه الإشراف "فنيًّا" على الفريق الأول لكرة القدم.

وكان رئيس النادي الشبابي "أحمد العقيل" قد وقع العقد مع "ماريوس" عن الجانب الشبابي في مقر النادي مساء اليوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يوقع مع الروماني "ماريوس" لمدة موسمين
سبق

وقع نادي الشباب مع المدرب الروماني "ماريوس سوموديكا" عقدًا لمدة موسمين، يقضي بموجبه الإشراف "فنيًّا" على الفريق الأول لكرة القدم.

وكان رئيس النادي الشبابي "أحمد العقيل" قد وقع العقد مع "ماريوس" عن الجانب الشبابي في مقر النادي مساء اليوم.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
08:53 PM

الشباب يوقع مع الروماني "ماريوس" لمدة موسمين

لقيادة الفريق الكروي الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع نادي الشباب مع المدرب الروماني "ماريوس سوموديكا" عقدًا لمدة موسمين، يقضي بموجبه الإشراف "فنيًّا" على الفريق الأول لكرة القدم.

وكان رئيس النادي الشبابي "أحمد العقيل" قد وقع العقد مع "ماريوس" عن الجانب الشبابي في مقر النادي مساء اليوم.

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