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هذه الأطعمة تسبب العطش أثناء الصيام بطريقة لن تتوقعها

نصح المختصون بتجنبها أو الإقلال منها أثناء الإفطار والسحور

لا زال شهر الصيام يأتي في أيام مرتفعة الحرارة إلى حد كبير؛ حيث حل رمضان هذا العام خلال شهر أبريل الجاري وهو بداية فصل الربيع.

ويخشى الصائمون في شهر رمضان كثيراً من العطش في فصل الصيف أكثر من خشيتهم من الجوع.

موقع "أم أس أن" العربي أعد تقريراً في الصيف الماضي عن بعض الأطعمة والمشروبات غير المتوقعة التي تسبب العطش، لا بأس من إعادة ذكرها هذه الأيام بمناسبة صيام شهر رمضان؛ وهي كالتالي:

البطيخ
الغريب ومن غير المتوقع أن يعد البطيخ من الأطعمة المسببة للعطش، فهو مدر للبول لاحتوائه على الكثير من الماء؛ وبالتالي يفقد الجسم الكثير من الماء؛ مما يسبب جفافًا للجسم، وذلك لو تم تناوله بكميات كبيرة.

القهوة
يفقد الجسم الكثير من الماء طوال اليوم، خاصة في الأجواء الحارة، سواء عن طريق التعرق أو التنفس أو البول، والذي قد يسببها أيضاً بعض الأطعمة التي لها قدرة عالية على التسبب في الشعور بالجفاف، والمثير في الأمر أن بعض هذه الأطعمة لن تتوقع أبداً وجودها ضمن قائمة الأطعمة المسببة للعطش، ومن هذه الأطعمة "القهوة".

الشاي
أي مشروب يحتوي على الكافيين بما في ذلك القهوة والشاي، هو مدر للبول، وسوف يجعل الإنسان يشعر بالعطش؛ لأنه يجعله يتبول بشكل متكرر، وعلاوة على ذلك يعمل الكافيين أيضًا على تسريع الجفاف في الجسم.

البقدونس
يدخل البقدونس ضمن قائمة الأطعمة المدرة للبول، ولكن القليل منه على الطعام لن يتسبب في مشكلة.

الخبز
يحتوي الخبز على كمية كبيرة من الملح؛ لذا لا ينصح بتناول أكثر من أربع شرائح في اليوم، وخصوصاً في شهر رمضان.

الكيك
المخبوزات بجميع أنواعها الإكثار منها يسبب الشعور بالعطش والجفاف.

الشوربة
على الرغم من أن الشوربة تعتمد بشكل كبير على السوائل في مكونها الأصلي، لكنها تقع تحت قائمة الأطعمة المدرة للبول أيضاً.

الصودا
قد يصدم البعض معرفة أن الصودا تتسبب في العطش، ولكن المشروبات التي تحتوي على الصودا تفعل ذلك؛ لأنها تؤثر على ضغط الجسم الذي يلعب بدوره على امتصاص الماء لعمل اتزان، وفي نفس الوقت هي مدرة للبول ولكن بشكل بسيط.

البروتين
الوجبات التي تحتوي على بروتين بكميات كبيرة من الأطعمة التي تستهلك الكثير من ماء الجسم أثناء عملية الهضم؛ مما تسبب الجفاف، وبالتالي الشعور بالعطش.

الصلصة المصنعة
جميع أنواع الصلصة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الملح الذي بالتالي يسبب الشعور بالعطش.

صوص الصويا
صوص الصويا مجرد ملعقة طعام منه تحتوي على أكثر من ثلث الصوديوم الذي يفترض أن يكون لديك في يوم واحد؛ لذا يمكنك اختيار "صلصة الصويا" منخفضة الصوديوم بدلاً من ذلك.

السكريات
الأطعمة والسكريات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تدفع الجسم لاستهلاك مخزونه من الماء لهضم هذا الكم من السكر؛ لذا تسبب الجفاف والشعور بالعطش، وينصح بالتقليل منها.

أطعمة تسبب العطش

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هذه الأطعمة تسبب العطش أثناء الصيام بطريقة لن تتوقعها
سبق

لا زال شهر الصيام يأتي في أيام مرتفعة الحرارة إلى حد كبير؛ حيث حل رمضان هذا العام خلال شهر أبريل الجاري وهو بداية فصل الربيع.

ويخشى الصائمون في شهر رمضان كثيراً من العطش في فصل الصيف أكثر من خشيتهم من الجوع.

موقع "أم أس أن" العربي أعد تقريراً في الصيف الماضي عن بعض الأطعمة والمشروبات غير المتوقعة التي تسبب العطش، لا بأس من إعادة ذكرها هذه الأيام بمناسبة صيام شهر رمضان؛ وهي كالتالي:

البطيخ
الغريب ومن غير المتوقع أن يعد البطيخ من الأطعمة المسببة للعطش، فهو مدر للبول لاحتوائه على الكثير من الماء؛ وبالتالي يفقد الجسم الكثير من الماء؛ مما يسبب جفافًا للجسم، وذلك لو تم تناوله بكميات كبيرة.

القهوة
يفقد الجسم الكثير من الماء طوال اليوم، خاصة في الأجواء الحارة، سواء عن طريق التعرق أو التنفس أو البول، والذي قد يسببها أيضاً بعض الأطعمة التي لها قدرة عالية على التسبب في الشعور بالجفاف، والمثير في الأمر أن بعض هذه الأطعمة لن تتوقع أبداً وجودها ضمن قائمة الأطعمة المسببة للعطش، ومن هذه الأطعمة "القهوة".

الشاي
أي مشروب يحتوي على الكافيين بما في ذلك القهوة والشاي، هو مدر للبول، وسوف يجعل الإنسان يشعر بالعطش؛ لأنه يجعله يتبول بشكل متكرر، وعلاوة على ذلك يعمل الكافيين أيضًا على تسريع الجفاف في الجسم.

البقدونس
يدخل البقدونس ضمن قائمة الأطعمة المدرة للبول، ولكن القليل منه على الطعام لن يتسبب في مشكلة.

الخبز
يحتوي الخبز على كمية كبيرة من الملح؛ لذا لا ينصح بتناول أكثر من أربع شرائح في اليوم، وخصوصاً في شهر رمضان.

الكيك
المخبوزات بجميع أنواعها الإكثار منها يسبب الشعور بالعطش والجفاف.

الشوربة
على الرغم من أن الشوربة تعتمد بشكل كبير على السوائل في مكونها الأصلي، لكنها تقع تحت قائمة الأطعمة المدرة للبول أيضاً.

الصودا
قد يصدم البعض معرفة أن الصودا تتسبب في العطش، ولكن المشروبات التي تحتوي على الصودا تفعل ذلك؛ لأنها تؤثر على ضغط الجسم الذي يلعب بدوره على امتصاص الماء لعمل اتزان، وفي نفس الوقت هي مدرة للبول ولكن بشكل بسيط.

البروتين
الوجبات التي تحتوي على بروتين بكميات كبيرة من الأطعمة التي تستهلك الكثير من ماء الجسم أثناء عملية الهضم؛ مما تسبب الجفاف، وبالتالي الشعور بالعطش.

الصلصة المصنعة
جميع أنواع الصلصة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الملح الذي بالتالي يسبب الشعور بالعطش.

صوص الصويا
صوص الصويا مجرد ملعقة طعام منه تحتوي على أكثر من ثلث الصوديوم الذي يفترض أن يكون لديك في يوم واحد؛ لذا يمكنك اختيار "صلصة الصويا" منخفضة الصوديوم بدلاً من ذلك.

السكريات
الأطعمة والسكريات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تدفع الجسم لاستهلاك مخزونه من الماء لهضم هذا الكم من السكر؛ لذا تسبب الجفاف والشعور بالعطش، وينصح بالتقليل منها.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:53 PM

هذه الأطعمة تسبب العطش أثناء الصيام بطريقة لن تتوقعها

نصح المختصون بتجنبها أو الإقلال منها أثناء الإفطار والسحور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
21,663

لا زال شهر الصيام يأتي في أيام مرتفعة الحرارة إلى حد كبير؛ حيث حل رمضان هذا العام خلال شهر أبريل الجاري وهو بداية فصل الربيع.

ويخشى الصائمون في شهر رمضان كثيراً من العطش في فصل الصيف أكثر من خشيتهم من الجوع.

موقع "أم أس أن" العربي أعد تقريراً في الصيف الماضي عن بعض الأطعمة والمشروبات غير المتوقعة التي تسبب العطش، لا بأس من إعادة ذكرها هذه الأيام بمناسبة صيام شهر رمضان؛ وهي كالتالي:

البطيخ
الغريب ومن غير المتوقع أن يعد البطيخ من الأطعمة المسببة للعطش، فهو مدر للبول لاحتوائه على الكثير من الماء؛ وبالتالي يفقد الجسم الكثير من الماء؛ مما يسبب جفافًا للجسم، وذلك لو تم تناوله بكميات كبيرة.

القهوة
يفقد الجسم الكثير من الماء طوال اليوم، خاصة في الأجواء الحارة، سواء عن طريق التعرق أو التنفس أو البول، والذي قد يسببها أيضاً بعض الأطعمة التي لها قدرة عالية على التسبب في الشعور بالجفاف، والمثير في الأمر أن بعض هذه الأطعمة لن تتوقع أبداً وجودها ضمن قائمة الأطعمة المسببة للعطش، ومن هذه الأطعمة "القهوة".

الشاي
أي مشروب يحتوي على الكافيين بما في ذلك القهوة والشاي، هو مدر للبول، وسوف يجعل الإنسان يشعر بالعطش؛ لأنه يجعله يتبول بشكل متكرر، وعلاوة على ذلك يعمل الكافيين أيضًا على تسريع الجفاف في الجسم.

البقدونس
يدخل البقدونس ضمن قائمة الأطعمة المدرة للبول، ولكن القليل منه على الطعام لن يتسبب في مشكلة.

الخبز
يحتوي الخبز على كمية كبيرة من الملح؛ لذا لا ينصح بتناول أكثر من أربع شرائح في اليوم، وخصوصاً في شهر رمضان.

الكيك
المخبوزات بجميع أنواعها الإكثار منها يسبب الشعور بالعطش والجفاف.

الشوربة
على الرغم من أن الشوربة تعتمد بشكل كبير على السوائل في مكونها الأصلي، لكنها تقع تحت قائمة الأطعمة المدرة للبول أيضاً.

الصودا
قد يصدم البعض معرفة أن الصودا تتسبب في العطش، ولكن المشروبات التي تحتوي على الصودا تفعل ذلك؛ لأنها تؤثر على ضغط الجسم الذي يلعب بدوره على امتصاص الماء لعمل اتزان، وفي نفس الوقت هي مدرة للبول ولكن بشكل بسيط.

البروتين
الوجبات التي تحتوي على بروتين بكميات كبيرة من الأطعمة التي تستهلك الكثير من ماء الجسم أثناء عملية الهضم؛ مما تسبب الجفاف، وبالتالي الشعور بالعطش.

الصلصة المصنعة
جميع أنواع الصلصة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الملح الذي بالتالي يسبب الشعور بالعطش.

صوص الصويا
صوص الصويا مجرد ملعقة طعام منه تحتوي على أكثر من ثلث الصوديوم الذي يفترض أن يكون لديك في يوم واحد؛ لذا يمكنك اختيار "صلصة الصويا" منخفضة الصوديوم بدلاً من ذلك.

السكريات
الأطعمة والسكريات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تدفع الجسم لاستهلاك مخزونه من الماء لهضم هذا الكم من السكر؛ لذا تسبب الجفاف والشعور بالعطش، وينصح بالتقليل منها.

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