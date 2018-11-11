"بلدية القريات" تصادر وتتلف لحومًا مجهولة المصدر ومواد غذائية

ضمن حملة الرقابة الصحية "غذاؤكم أمانة"

نفَّذت إدارة "صحة البيئة ببلدية القريات" حملات رقابية، تم من خلالها زيارة 148 منشأة، وذلك بتوجيه ومتابعة من قِبل رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري، وضمن حملة "غذاؤكم أمانة".

وتم خلال الحملة تحرير 69 غرامة، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية بوزن 158 كجم، وأواني تحضير تالفة، عددها 36 قطعة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف لحوم مجهولة المصدر، بلغ وزنها 29 كجم.

وأهابت إدارة صحة البيئة في بلدية القريات بأصحاب المطاعم والمحال إلى الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية.. مؤكدة أنها لن تتهاون في أي تقصير حيال ذلك.