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هدية من "أبل" لأصحاب هواتف "أندرويد" لمطاردة المتطفلين

في أعقاب حوادث متعددة عبر استخدام "آير تاجز"

قدّمت شركة "أبل" الأمريكية هدية لأصحاب الهواتف بنظام تشغيل "أندرويد" التابع لمنافستها "جوجل"، لمطاردة المتطفلين.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" أطلقت تطبيق "تراكر ديتيكت" لحماية أجهزة "أندرويد" من مطاردة الأشخاص الذين يستخدمون تقنية "آير تاجز" لتعقب الهواتف من هواتف "آيفون".

وسيعثر المستخدم من خلال التطبيق الجديد على كافة علامات "آير تاج" القريبة من المستخدم؛ لتجنب العلامات غير المعروفة والاتصال عبر العلامات المعروفة له.

وسيُعَرّف التطبيقُ المستخدمَ الوسيلةَ لفصل كافة علامات "آير تاجز" من تعقب الهاتف، عن طريق فصل البطارية أو تعطيل تلك العلامات.

وقال المتحدث باسم "أبل": إن الشركة تستهدف من ذلك التطبيق رفع مستوى الخصوصية للمستخدمين بغض النظر عن نوعية أجهزتهم.

ويأتي إصدار "تراكز ديتيكت" في أعقاب حوادث متعددة من فاعلين سيئين يسيئون استخدام "آير تاجز" لمطاردة الناس؛ ففي كندا -على سبيل المثال- حذّرت الشرطة مؤخرًا من قيام لصوص باستخدام جهاز بقيمة 29 دولارًا لسرقة سيارات باهظة الثمن.

وفي يونيو، قامت "أبل" في محاولة منفصلة للحد من إساءة الاستخدام، بتحديث أجهزة التتبع الخاصة بها لتشغيل صوت ما بين ثماني و24 ساعة، بعد انفصالهم عن مالكهم، بدلًا من ثلاثة أيام كما كان الحال عند الإطلاق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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هدية من "أبل" لأصحاب هواتف "أندرويد" لمطاردة المتطفلين
سبق

قدّمت شركة "أبل" الأمريكية هدية لأصحاب الهواتف بنظام تشغيل "أندرويد" التابع لمنافستها "جوجل"، لمطاردة المتطفلين.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" أطلقت تطبيق "تراكر ديتيكت" لحماية أجهزة "أندرويد" من مطاردة الأشخاص الذين يستخدمون تقنية "آير تاجز" لتعقب الهواتف من هواتف "آيفون".

وسيعثر المستخدم من خلال التطبيق الجديد على كافة علامات "آير تاج" القريبة من المستخدم؛ لتجنب العلامات غير المعروفة والاتصال عبر العلامات المعروفة له.

وسيُعَرّف التطبيقُ المستخدمَ الوسيلةَ لفصل كافة علامات "آير تاجز" من تعقب الهاتف، عن طريق فصل البطارية أو تعطيل تلك العلامات.

وقال المتحدث باسم "أبل": إن الشركة تستهدف من ذلك التطبيق رفع مستوى الخصوصية للمستخدمين بغض النظر عن نوعية أجهزتهم.

ويأتي إصدار "تراكز ديتيكت" في أعقاب حوادث متعددة من فاعلين سيئين يسيئون استخدام "آير تاجز" لمطاردة الناس؛ ففي كندا -على سبيل المثال- حذّرت الشرطة مؤخرًا من قيام لصوص باستخدام جهاز بقيمة 29 دولارًا لسرقة سيارات باهظة الثمن.

وفي يونيو، قامت "أبل" في محاولة منفصلة للحد من إساءة الاستخدام، بتحديث أجهزة التتبع الخاصة بها لتشغيل صوت ما بين ثماني و24 ساعة، بعد انفصالهم عن مالكهم، بدلًا من ثلاثة أيام كما كان الحال عند الإطلاق.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
12:04 PM

هدية من "أبل" لأصحاب هواتف "أندرويد" لمطاردة المتطفلين

في أعقاب حوادث متعددة عبر استخدام "آير تاجز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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قدّمت شركة "أبل" الأمريكية هدية لأصحاب الهواتف بنظام تشغيل "أندرويد" التابع لمنافستها "جوجل"، لمطاردة المتطفلين.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" أطلقت تطبيق "تراكر ديتيكت" لحماية أجهزة "أندرويد" من مطاردة الأشخاص الذين يستخدمون تقنية "آير تاجز" لتعقب الهواتف من هواتف "آيفون".

وسيعثر المستخدم من خلال التطبيق الجديد على كافة علامات "آير تاج" القريبة من المستخدم؛ لتجنب العلامات غير المعروفة والاتصال عبر العلامات المعروفة له.

وسيُعَرّف التطبيقُ المستخدمَ الوسيلةَ لفصل كافة علامات "آير تاجز" من تعقب الهاتف، عن طريق فصل البطارية أو تعطيل تلك العلامات.

وقال المتحدث باسم "أبل": إن الشركة تستهدف من ذلك التطبيق رفع مستوى الخصوصية للمستخدمين بغض النظر عن نوعية أجهزتهم.

ويأتي إصدار "تراكز ديتيكت" في أعقاب حوادث متعددة من فاعلين سيئين يسيئون استخدام "آير تاجز" لمطاردة الناس؛ ففي كندا -على سبيل المثال- حذّرت الشرطة مؤخرًا من قيام لصوص باستخدام جهاز بقيمة 29 دولارًا لسرقة سيارات باهظة الثمن.

وفي يونيو، قامت "أبل" في محاولة منفصلة للحد من إساءة الاستخدام، بتحديث أجهزة التتبع الخاصة بها لتشغيل صوت ما بين ثماني و24 ساعة، بعد انفصالهم عن مالكهم، بدلًا من ثلاثة أيام كما كان الحال عند الإطلاق.

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