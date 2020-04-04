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إيطاليا.. "كورونا" ينهي حياة 681 شخصًا خلال يوم

الإصابات المؤكدة ترتفع إلى 124.632

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا بواقع 681 ليصل إلى 15362، بحسب ما أفادت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم (السبت).

وزاد العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفًا و632 من 119 ألفًا و827 أمس، بزيادة 4805 حالات وهي زيادة طفيفة بالقياس مع الأرقام التي أعلنت في الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل في أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأعلن شفاء 20996 شخصًا اليوم مقابل 19758 أمس.

والزيادة في الإصابات اليوم هي الأقل إلى حد ما من تلك التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، في حين تراجع للمرة الأولى عدد المرضى الذين يخضعون للعناية المكثفة.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيطاليا.. "كورونا" ينهي حياة 681 شخصًا خلال يوم
سبق

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا بواقع 681 ليصل إلى 15362، بحسب ما أفادت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم (السبت).

وزاد العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفًا و632 من 119 ألفًا و827 أمس، بزيادة 4805 حالات وهي زيادة طفيفة بالقياس مع الأرقام التي أعلنت في الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل في أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأعلن شفاء 20996 شخصًا اليوم مقابل 19758 أمس.

والزيادة في الإصابات اليوم هي الأقل إلى حد ما من تلك التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، في حين تراجع للمرة الأولى عدد المرضى الذين يخضعون للعناية المكثفة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:21 PM

إيطاليا.. "كورونا" ينهي حياة 681 شخصًا خلال يوم

الإصابات المؤكدة ترتفع إلى 124.632

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا بواقع 681 ليصل إلى 15362، بحسب ما أفادت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم (السبت).

وزاد العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفًا و632 من 119 ألفًا و827 أمس، بزيادة 4805 حالات وهي زيادة طفيفة بالقياس مع الأرقام التي أعلنت في الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل في أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأعلن شفاء 20996 شخصًا اليوم مقابل 19758 أمس.

والزيادة في الإصابات اليوم هي الأقل إلى حد ما من تلك التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، في حين تراجع للمرة الأولى عدد المرضى الذين يخضعون للعناية المكثفة.

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