خبيرة تغذية تُحَذِّر: تناول الفيتامينات الأحادية بجرعات خاطئة له عواقب وخيمة

حددت الطريقةَ الصحيحة لتناولها لتفادي آثارها الجانبية والأمراض التي تُسببها

يتناول الكثير من الناس الفيتامينات الأحادية دون استشارة الطبيب؛ مما يشكّل خطورة على صحتهم.

خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يكاتيرينا ماتيسكينا، أشارت إلى أن مستحضرات الفيتامينات المتعددة مصممة وفق الأخذ في الاعتبار خصائص جميع مكوناتها، ويمكن لكل شخص تناولها.

وأضافت ماتيسكينا، في حديث لراديو "سبوتنيك": "إذا أراد الشخص تحسين حالته الصحية في الشتاء مثلًا، يمكنه تناول كبسولات الفيتامينات المتعددة، التي صُممت مكوناتها بنِسَب خاصة، وليس لهذه الفيتامينات جرعات علاجية؛ لذلك يمكن تناولها دون توصية الطبيب، لأنها لا تشكل خطورة على الصحة".

وحذّرت من تناول مستحضرات لفيتامين واحد يشكل خطورة على الصحة؛ لأن لها موانع محددة وتناولها بجرعات خاطئة يكون له عواقب وخيمة؛ لذلك يجب تناولها فقط استنادًا إلى وصفة الطبيب.

وتقول ماتيسكينا وفق "روسيا اليوم": "يطلب الطبيب إجراء تحليل للدم من أجل التأكد من حاجة الشخص إلى هذا الفيتامين أو غيره. لأن تناول الفيتامينات الأحادية بجرعات خاطئة له عواقب وخيمة، مثل الحساسية أو الغثيان أو حتى اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي".

وتضيف أن بعض الفيتامينات لا يمكن تناولها مع بعضها، ومن الصعب على الشخص غير المختص أن يفهم جدول توافق الفيتامينات مع بعضها؛ لذلك لا أنصح أبدًا بتناول نوعين مختلفين من الفيتامينات الأحادية معًا في نفس الوقت.

وأوضحت: "دون العودة إلى جدول توافق الفيتامينات، يجب تناول الفيتامينات الأحادية على وجبات؛ فالأولى صباحًا والثانية ظهرًا والثالثة مساء، لمنع تعارض تناولها معًا".

وتابعت "ماتيسكينا": يمكن تناول الفيتامينات في أي وقت من اليوم، ولكن يجب تناولها بالماء، ولا يُنصح بتناولها مع أي مشروب آخر، "لا عصائر ولا شاي ولا قهوة. وإذا لم يكن الماء في متناول اليد، فيمكن تناول الفيتامينات دون ماء. وأما بالنسبة لوقت تناول الفيتامينات فيمكن مثلًا تناول فيتامين D وC في أي وقت من اليوم قبل الأكل أو بعده، ولكن لا يُنصح بتناول القهوة إلا بعد مضي 30- 60 دقيقة على تناول الفيتامينات".