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لبنان: 13 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 809

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين.

وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات.

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لبنان: 13 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين.

وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
05:29 PM

لبنان: 13 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 809

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين.

وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات.

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