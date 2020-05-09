لبنان: 13 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين.
وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات.
سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين.
وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات.
سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين.
وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات.
سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين.
وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات.