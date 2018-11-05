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استشاري قلب يشرح كيف يؤذي الحزن القلب: شعور يُمرض ويُهلك

قال: يرفع الضغط ويزيد نبضات القلب والعوامل المسببة لتخثر الدم

حذر استشاري وأستاذ امراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة مشاعر الحزن على القلب التي قد تسهم في زيادة نسبة حدوث الجلطة، مشيراً في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" إلى أن الحزن يؤذي القلب كثيراً؛ لأنه يرفع الضغط، ويزيد نبضات القلب، ومن تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، ويقلل الأكل والنوم حتى يهمل الإنسان أخذ الأدوية.

ولفت "النمر" إلى أن كل هذه العوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب، لذلك فهو شعور يُمرض ويُهلك {قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرَضاً أو تكون من الهالكين}.

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استشاري قلب يشرح كيف يؤذي الحزن القلب: شعور يُمرض ويُهلك
سبق

حذر استشاري وأستاذ امراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة مشاعر الحزن على القلب التي قد تسهم في زيادة نسبة حدوث الجلطة، مشيراً في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" إلى أن الحزن يؤذي القلب كثيراً؛ لأنه يرفع الضغط، ويزيد نبضات القلب، ومن تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، ويقلل الأكل والنوم حتى يهمل الإنسان أخذ الأدوية.

ولفت "النمر" إلى أن كل هذه العوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب، لذلك فهو شعور يُمرض ويُهلك {قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرَضاً أو تكون من الهالكين}.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
03:07 PM

استشاري قلب يشرح كيف يؤذي الحزن القلب: شعور يُمرض ويُهلك

قال: يرفع الضغط ويزيد نبضات القلب والعوامل المسببة لتخثر الدم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
32,610

حذر استشاري وأستاذ امراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة مشاعر الحزن على القلب التي قد تسهم في زيادة نسبة حدوث الجلطة، مشيراً في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" إلى أن الحزن يؤذي القلب كثيراً؛ لأنه يرفع الضغط، ويزيد نبضات القلب، ومن تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، ويقلل الأكل والنوم حتى يهمل الإنسان أخذ الأدوية.

ولفت "النمر" إلى أن كل هذه العوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب، لذلك فهو شعور يُمرض ويُهلك {قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرَضاً أو تكون من الهالكين}.

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