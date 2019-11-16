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الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان

سيُصلَّى عليه اليوم بعد العصر بجامع تركي بن عبدالله في الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعُون}.

الديوان الملكي

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الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعُون}.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
12:59 AM

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان

سيُصلَّى عليه اليوم بعد العصر بجامع تركي بن عبدالله في الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,514

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعُون}.

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