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إطلاق "جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية"

تستهدف الإسهام في الوصول إلى مجتمع يتمتع أفراده بحياة أفضل

أعلنت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، عن إطلاق مسابقة وطنية كبرى باسم "جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية"، والتي تستهدف الإسهام في الوصول إلى مجتمع صحي يتمتع أفراده بالصحة وحياة أفضل.

وأوضح د. عبدالحميد الحبيب أمين عام اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، أن المسابقة - التي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة - قام بإعدادها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة النفسية من الكفاءات السعودية؛ حيث تشتمل على أربعة مجالات هي: "جائزة البرامج التوعوية والتثقيفية في الصحة النفسية، جائزة المبادرات لتعزيز الصحة النفسية، جائزة مشاريع تحسين الأداء في خدمات الصحة النفسية، جائزة الإنتاج العلمي والأبحاث بمجال الصحة النفسية"، وهي بذلك تغطي كافة مجالات الصحة النفسية. وعبّر عن شكره لشركة سابك على دعمها ورعايتها لهذه المسابقة, والتي تأتي انطلاقاً من دورها الرائد في خدمة المجتمع.

وعن قيمة الجوائز المادية بيَّن عبدالإله خياط المشرف على الجائزة، أنه سيتم اختيار أربعة فائزين من كل مجال؛ حيث سينال الفائز الأول ثلاثين ألف ريال، والثاني عشرين ألف ريال، والثالث خمسة عشر ألف ريال، فيما ينال الفائز الرابع عشرة آلاف ريال.

ووجهت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدعوة للمختصين والمهتمين للمشاركة عبر زيارة موقعها على الرابط التالي: http://www.ncmh.org.sa، علماً بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو بتاريخ 15 / 12 /2018م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق "جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية"
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، عن إطلاق مسابقة وطنية كبرى باسم "جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية"، والتي تستهدف الإسهام في الوصول إلى مجتمع صحي يتمتع أفراده بالصحة وحياة أفضل.

وأوضح د. عبدالحميد الحبيب أمين عام اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، أن المسابقة - التي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة - قام بإعدادها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة النفسية من الكفاءات السعودية؛ حيث تشتمل على أربعة مجالات هي: "جائزة البرامج التوعوية والتثقيفية في الصحة النفسية، جائزة المبادرات لتعزيز الصحة النفسية، جائزة مشاريع تحسين الأداء في خدمات الصحة النفسية، جائزة الإنتاج العلمي والأبحاث بمجال الصحة النفسية"، وهي بذلك تغطي كافة مجالات الصحة النفسية. وعبّر عن شكره لشركة سابك على دعمها ورعايتها لهذه المسابقة, والتي تأتي انطلاقاً من دورها الرائد في خدمة المجتمع.

وعن قيمة الجوائز المادية بيَّن عبدالإله خياط المشرف على الجائزة، أنه سيتم اختيار أربعة فائزين من كل مجال؛ حيث سينال الفائز الأول ثلاثين ألف ريال، والثاني عشرين ألف ريال، والثالث خمسة عشر ألف ريال، فيما ينال الفائز الرابع عشرة آلاف ريال.

ووجهت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدعوة للمختصين والمهتمين للمشاركة عبر زيارة موقعها على الرابط التالي: http://www.ncmh.org.sa، علماً بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو بتاريخ 15 / 12 /2018م.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:35 PM

إطلاق "جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية"

تستهدف الإسهام في الوصول إلى مجتمع يتمتع أفراده بحياة أفضل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، عن إطلاق مسابقة وطنية كبرى باسم "جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية"، والتي تستهدف الإسهام في الوصول إلى مجتمع صحي يتمتع أفراده بالصحة وحياة أفضل.

وأوضح د. عبدالحميد الحبيب أمين عام اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، أن المسابقة - التي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة - قام بإعدادها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة النفسية من الكفاءات السعودية؛ حيث تشتمل على أربعة مجالات هي: "جائزة البرامج التوعوية والتثقيفية في الصحة النفسية، جائزة المبادرات لتعزيز الصحة النفسية، جائزة مشاريع تحسين الأداء في خدمات الصحة النفسية، جائزة الإنتاج العلمي والأبحاث بمجال الصحة النفسية"، وهي بذلك تغطي كافة مجالات الصحة النفسية. وعبّر عن شكره لشركة سابك على دعمها ورعايتها لهذه المسابقة, والتي تأتي انطلاقاً من دورها الرائد في خدمة المجتمع.

وعن قيمة الجوائز المادية بيَّن عبدالإله خياط المشرف على الجائزة، أنه سيتم اختيار أربعة فائزين من كل مجال؛ حيث سينال الفائز الأول ثلاثين ألف ريال، والثاني عشرين ألف ريال، والثالث خمسة عشر ألف ريال، فيما ينال الفائز الرابع عشرة آلاف ريال.

ووجهت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدعوة للمختصين والمهتمين للمشاركة عبر زيارة موقعها على الرابط التالي: http://www.ncmh.org.sa، علماً بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو بتاريخ 15 / 12 /2018م.

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