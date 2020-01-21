النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الغامدي: 30 فرقة ومعسكران ودعم من مكة والرياض والشرقية للقضاء على أسراب الجراد

مختصُّون من الإمارات والكويت يتدرّبون على طرق استكشافه ومكافحته بالقنفذة

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة من أعمالها لمكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، في أعقاب تزايده وتضرّر المزارعين من جراء الأسراب القادمة للمحافظة؛ حيث أوفدت الوزارة ٣٠ فرقة ميدانية، وطائرة للرش الجوي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أقامت معسكرًا بجنوب المحافظة، ومعسكرًا آخر بشمال المحافظة، بالإضافة لدعمٍ من فروع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأكد أن جهود أعمال مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، ستستمر بهدف القضاء على الإصابة، بمتابعة وإشراف فرع الوزارة بالمنطقة، ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، ومكتب الوزارة بمحافظة القنفذة.

وبيّن "الغامدي" أن أسراب الجراد القادمة لمحافظة القنفذة من شرق أفريقيا عن طريق البحر؛ بلغت أكثر من ٧ أسراب.

وزار مختصون من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت؛ معسكر مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة؛ للتدريب الميداني على أعمال المكافحة والاستكشاف، والاستفادة من الخبرات.

وقام بتدريبهم مهندسون من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وفرق المكافحة بمحافظة القنفذة. وشملت أعمال التدريب على طرق الاستكشاف باستخدام أحدث أجهزة الاستكشاف، وطرق المكافحة الصحيحة حسب اتجاه وسرعة الرياح والمبيدات المستخدمة، والتعرف على مراحل نمو الجراد وأنواعه، وزيارة مواقع الإصابة.

ومن خلال هذا البرنامج تشرف الوفد برفقة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، حسن بن إبراهيم المعيدي، بزيارة أهم المعالم الزراعية بالمحافظة، شملت زيارة سد وادي حلي الذي يعد ثاني أكبر سد بالمملكة، ومزرعة الكناني النموذجية للمانجو بمركز القوز، وكان في استقبالهم صاحب المزرعة العميد مستشار علي بن أحمد الكناني.

وقدّم لهم شرحًا عن المزرعة ومحتوياتها من أشجار المانجو وعددها وأصنافها، وما تتميّز به من مقومات زراعية.

القنفذة وزارة البيئة والمياه والزراعة مكافحة الجراد طائرة الرش الجوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الغامدي: 30 فرقة ومعسكران ودعم من مكة والرياض والشرقية للقضاء على أسراب الجراد
سبق

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة من أعمالها لمكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، في أعقاب تزايده وتضرّر المزارعين من جراء الأسراب القادمة للمحافظة؛ حيث أوفدت الوزارة ٣٠ فرقة ميدانية، وطائرة للرش الجوي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أقامت معسكرًا بجنوب المحافظة، ومعسكرًا آخر بشمال المحافظة، بالإضافة لدعمٍ من فروع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأكد أن جهود أعمال مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، ستستمر بهدف القضاء على الإصابة، بمتابعة وإشراف فرع الوزارة بالمنطقة، ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، ومكتب الوزارة بمحافظة القنفذة.

وبيّن "الغامدي" أن أسراب الجراد القادمة لمحافظة القنفذة من شرق أفريقيا عن طريق البحر؛ بلغت أكثر من ٧ أسراب.

وزار مختصون من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت؛ معسكر مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة؛ للتدريب الميداني على أعمال المكافحة والاستكشاف، والاستفادة من الخبرات.

وقام بتدريبهم مهندسون من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وفرق المكافحة بمحافظة القنفذة. وشملت أعمال التدريب على طرق الاستكشاف باستخدام أحدث أجهزة الاستكشاف، وطرق المكافحة الصحيحة حسب اتجاه وسرعة الرياح والمبيدات المستخدمة، والتعرف على مراحل نمو الجراد وأنواعه، وزيارة مواقع الإصابة.

ومن خلال هذا البرنامج تشرف الوفد برفقة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، حسن بن إبراهيم المعيدي، بزيارة أهم المعالم الزراعية بالمحافظة، شملت زيارة سد وادي حلي الذي يعد ثاني أكبر سد بالمملكة، ومزرعة الكناني النموذجية للمانجو بمركز القوز، وكان في استقبالهم صاحب المزرعة العميد مستشار علي بن أحمد الكناني.

وقدّم لهم شرحًا عن المزرعة ومحتوياتها من أشجار المانجو وعددها وأصنافها، وما تتميّز به من مقومات زراعية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
10:14 PM

الغامدي: 30 فرقة ومعسكران ودعم من مكة والرياض والشرقية للقضاء على أسراب الجراد

مختصُّون من الإمارات والكويت يتدرّبون على طرق استكشافه ومكافحته بالقنفذة

A A A
عبدالله الراجحي - القنفذة
1
4,946

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة من أعمالها لمكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، في أعقاب تزايده وتضرّر المزارعين من جراء الأسراب القادمة للمحافظة؛ حيث أوفدت الوزارة ٣٠ فرقة ميدانية، وطائرة للرش الجوي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أقامت معسكرًا بجنوب المحافظة، ومعسكرًا آخر بشمال المحافظة، بالإضافة لدعمٍ من فروع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأكد أن جهود أعمال مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، ستستمر بهدف القضاء على الإصابة، بمتابعة وإشراف فرع الوزارة بالمنطقة، ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، ومكتب الوزارة بمحافظة القنفذة.

وبيّن "الغامدي" أن أسراب الجراد القادمة لمحافظة القنفذة من شرق أفريقيا عن طريق البحر؛ بلغت أكثر من ٧ أسراب.

وزار مختصون من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت؛ معسكر مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة؛ للتدريب الميداني على أعمال المكافحة والاستكشاف، والاستفادة من الخبرات.

وقام بتدريبهم مهندسون من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وفرق المكافحة بمحافظة القنفذة. وشملت أعمال التدريب على طرق الاستكشاف باستخدام أحدث أجهزة الاستكشاف، وطرق المكافحة الصحيحة حسب اتجاه وسرعة الرياح والمبيدات المستخدمة، والتعرف على مراحل نمو الجراد وأنواعه، وزيارة مواقع الإصابة.

ومن خلال هذا البرنامج تشرف الوفد برفقة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، حسن بن إبراهيم المعيدي، بزيارة أهم المعالم الزراعية بالمحافظة، شملت زيارة سد وادي حلي الذي يعد ثاني أكبر سد بالمملكة، ومزرعة الكناني النموذجية للمانجو بمركز القوز، وكان في استقبالهم صاحب المزرعة العميد مستشار علي بن أحمد الكناني.

وقدّم لهم شرحًا عن المزرعة ومحتوياتها من أشجار المانجو وعددها وأصنافها، وما تتميّز به من مقومات زراعية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,144
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,108
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,541
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,188

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة