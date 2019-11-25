المسند: "غيث" مستمرة في يومها الثامن عشر وتؤثر في أجزاءٍ من العاصمة

قال مغرّداً: تنحصر اليوم في الجنوب الغربي من #السعودية والكويت

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية "غيث" مستمرة في يومها الثامن عشر وتؤثر في مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة #غيث المطرية وفي يومها الثامن عشر مستمرة، ومن المتوقع أن تنحصر اليوم في الجنوب الغربي من #السعودية، وأجزاء محدودة من منطقتَي #الرياض #الشرقية و#الكويت.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- فرصة هطول الأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم) كذلك على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.