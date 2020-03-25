النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقديم موعد منع التجوّل في الرياض ومكة والمدينة للثالثة عصراً .. بداية من الغد

ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية المعلنة اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا

تضمنت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، أن يتم تقديم وقت بدء منع التجوّل إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة).

ووفق الإجراءات التي أُعلن عنها، اليوم، سيكون للجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجوّل طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - وانطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى مزيدٍ من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ قد وافق ـ حفظه الله ـ على اتخاذ إجراءات تتضمن منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى ومنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقديم موعد منع التجوّل في الرياض ومكة والمدينة للثالثة عصراً .. بداية من الغد
سبق

تضمنت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، أن يتم تقديم وقت بدء منع التجوّل إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة).

ووفق الإجراءات التي أُعلن عنها، اليوم، سيكون للجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجوّل طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - وانطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى مزيدٍ من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ قد وافق ـ حفظه الله ـ على اتخاذ إجراءات تتضمن منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى ومنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:23 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:34 PM

تقديم موعد منع التجوّل في الرياض ومكة والمدينة للثالثة عصراً .. بداية من الغد

ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية المعلنة اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
57,960

تضمنت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، أن يتم تقديم وقت بدء منع التجوّل إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة).

ووفق الإجراءات التي أُعلن عنها، اليوم، سيكون للجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجوّل طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - وانطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى مزيدٍ من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ قد وافق ـ حفظه الله ـ على اتخاذ إجراءات تتضمن منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى ومنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,286
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,620

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة