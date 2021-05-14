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جازان.. حادث مروع يودي بحياة شخصين ويصيب آخرين في أبو عريش

متحدث الهلال: باشرته فرقتان إسعافيتان وتم نقل المصابين للمستشفى

شهدت طريق أبو عريش جازان حادثًا مروريًّا مروعًا لمركبتين ظهر اليوم؛ مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

وقال متحدث الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا على الرقم (٩٩٧) يفيد بوجود حادث تصادم على طريق جيزان أبو عريش بالقرب من مدخل محطة الفحص الدوري.

وأوضح أنه تم على الفور توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين وجد في الموقع ٤ حالات؛ منها حالتان كانتا محتجزتين تم تخليصهما من قبل فرق الدفاع المدني وعند الكشف عليهما تبين وفاتهما.

وتابع: نقلت حالة مستقرة إلى مستشفى أبو عريش العام بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها، وأخلي سبيل الحالة الرابعة بعد التأكد من حالته الصحية ورفضه الانتقال إلى المستشفى أشرف على مباشرة الحادث القيادي الميداني جابر بن يحيى شيبة.

جازان حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. حادث مروع يودي بحياة شخصين ويصيب آخرين في أبو عريش
سبق

شهدت طريق أبو عريش جازان حادثًا مروريًّا مروعًا لمركبتين ظهر اليوم؛ مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

وقال متحدث الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا على الرقم (٩٩٧) يفيد بوجود حادث تصادم على طريق جيزان أبو عريش بالقرب من مدخل محطة الفحص الدوري.

وأوضح أنه تم على الفور توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين وجد في الموقع ٤ حالات؛ منها حالتان كانتا محتجزتين تم تخليصهما من قبل فرق الدفاع المدني وعند الكشف عليهما تبين وفاتهما.

وتابع: نقلت حالة مستقرة إلى مستشفى أبو عريش العام بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها، وأخلي سبيل الحالة الرابعة بعد التأكد من حالته الصحية ورفضه الانتقال إلى المستشفى أشرف على مباشرة الحادث القيادي الميداني جابر بن يحيى شيبة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
06:30 PM

جازان.. حادث مروع يودي بحياة شخصين ويصيب آخرين في أبو عريش

متحدث الهلال: باشرته فرقتان إسعافيتان وتم نقل المصابين للمستشفى

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فهد كاملي - جازان
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شهدت طريق أبو عريش جازان حادثًا مروريًّا مروعًا لمركبتين ظهر اليوم؛ مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

وقال متحدث الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا على الرقم (٩٩٧) يفيد بوجود حادث تصادم على طريق جيزان أبو عريش بالقرب من مدخل محطة الفحص الدوري.

وأوضح أنه تم على الفور توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين وجد في الموقع ٤ حالات؛ منها حالتان كانتا محتجزتين تم تخليصهما من قبل فرق الدفاع المدني وعند الكشف عليهما تبين وفاتهما.

وتابع: نقلت حالة مستقرة إلى مستشفى أبو عريش العام بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها، وأخلي سبيل الحالة الرابعة بعد التأكد من حالته الصحية ورفضه الانتقال إلى المستشفى أشرف على مباشرة الحادث القيادي الميداني جابر بن يحيى شيبة.

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