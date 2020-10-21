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نجران.. أكثر من 18 ألف طفل استفادوا من الحملة الجزئية للتطعيم ضد شلل الأطفال

شملت السعوديين والمقيمين استمرت أسبوعاً وتم خلالها مراعاة الإجراءات الاحترازية

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة نجران خلال الفترة من 4 - 11 أكتوبر الحالي، مراجعي الحملة الجزئية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الحد الجنوبي لمَن هم أقل من 5 سنوات، وبلغ عدد المستفيدين من لقاح شلل الأطفال 18462 طفلاً وطفلة.

وأبانت صحة نجران أن الحملة التي شملت السعوديين والمقيمين استمرت أسبوعاً وتم خلالها مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) كوفيد-19.

وأضافت أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تواصل تقديم خدمة التطعيم ضد الحصبة للأعمار من 1 - 30 سنة، التي بدأت في 4 أكتوبر الحالي وتستمر شهرين، حيث بلغ عدد المستفيدين من اللقاح بنهاية الأسبوع الثاني 18833 مستفيداً.

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نجران.. أكثر من 18 ألف طفل استفادوا من الحملة الجزئية للتطعيم ضد شلل الأطفال
سبق

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة نجران خلال الفترة من 4 - 11 أكتوبر الحالي، مراجعي الحملة الجزئية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الحد الجنوبي لمَن هم أقل من 5 سنوات، وبلغ عدد المستفيدين من لقاح شلل الأطفال 18462 طفلاً وطفلة.

وأبانت صحة نجران أن الحملة التي شملت السعوديين والمقيمين استمرت أسبوعاً وتم خلالها مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) كوفيد-19.

وأضافت أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تواصل تقديم خدمة التطعيم ضد الحصبة للأعمار من 1 - 30 سنة، التي بدأت في 4 أكتوبر الحالي وتستمر شهرين، حيث بلغ عدد المستفيدين من اللقاح بنهاية الأسبوع الثاني 18833 مستفيداً.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
10:09 AM

نجران.. أكثر من 18 ألف طفل استفادوا من الحملة الجزئية للتطعيم ضد شلل الأطفال

شملت السعوديين والمقيمين استمرت أسبوعاً وتم خلالها مراعاة الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة نجران خلال الفترة من 4 - 11 أكتوبر الحالي، مراجعي الحملة الجزئية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الحد الجنوبي لمَن هم أقل من 5 سنوات، وبلغ عدد المستفيدين من لقاح شلل الأطفال 18462 طفلاً وطفلة.

وأبانت صحة نجران أن الحملة التي شملت السعوديين والمقيمين استمرت أسبوعاً وتم خلالها مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) كوفيد-19.

وأضافت أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تواصل تقديم خدمة التطعيم ضد الحصبة للأعمار من 1 - 30 سنة، التي بدأت في 4 أكتوبر الحالي وتستمر شهرين، حيث بلغ عدد المستفيدين من اللقاح بنهاية الأسبوع الثاني 18833 مستفيداً.

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