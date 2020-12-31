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إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 2107166 والوفيات 74159 شخصاً

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 555 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 74159 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى تسجيل 23477 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى 2107166 حالةً.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 555 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 74159 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى تسجيل 23477 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى 2107166 حالةً.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
11:16 PM

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 2107166 والوفيات 74159 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 555 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 74159 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى تسجيل 23477 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى 2107166 حالةً.

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