النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بفارق التسجيل عن النصر.. الهلال يتصدر ترتيب دوري السلة

تصدر الهلال فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الخامسة، بعد فوزه على مضيفه الفتح 97-63 في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة وزارة الرياضة بالرياض.


وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط بفارق التسجيل عن النصر "الثاني" الذي حقّق الفوز بنتيجة 66-63 على أحد الذي تراجع للمركز الثالث بـ9 نقاط، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، فيما تراجع الفتح إلى المركز العاشر بـ5 نقاط.


وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة تغلّب الاتحاد على نظيره الأهلي 75-73 ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز السادس، وهو نفس رصيد الأهلي الذي يتفوّق بفارق التسجيل ليحل خامسًا، فيما حقق الوحدة الفوز على مضيفه أبها بنتيجة 83-48 ليقفز إلى المركز السابع بـ7 نقاط، بينما هذه الخسارة الخامسة لفريق أبها ليقبع في المركز الأخير بـ5 نقاط.


واحتلّ السلام المركز الثامن بـ7 نقاط بفوزه بنتيجة 56-53 على النهضة الذي يتواجد بالمركز التاسع برصيد "5" نقاط، والأنصار "رابعًا" بـ9 نقاط بفوزه في المدينة المنورة بنتيجة 94-76 على نظيره ضباء الذي احتلّ المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بفارق التسجيل عن النصر.. الهلال يتصدر ترتيب دوري السلة
سبق

تصدر الهلال فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الخامسة، بعد فوزه على مضيفه الفتح 97-63 في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة وزارة الرياضة بالرياض.


وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط بفارق التسجيل عن النصر "الثاني" الذي حقّق الفوز بنتيجة 66-63 على أحد الذي تراجع للمركز الثالث بـ9 نقاط، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، فيما تراجع الفتح إلى المركز العاشر بـ5 نقاط.


وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة تغلّب الاتحاد على نظيره الأهلي 75-73 ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز السادس، وهو نفس رصيد الأهلي الذي يتفوّق بفارق التسجيل ليحل خامسًا، فيما حقق الوحدة الفوز على مضيفه أبها بنتيجة 83-48 ليقفز إلى المركز السابع بـ7 نقاط، بينما هذه الخسارة الخامسة لفريق أبها ليقبع في المركز الأخير بـ5 نقاط.


واحتلّ السلام المركز الثامن بـ7 نقاط بفوزه بنتيجة 56-53 على النهضة الذي يتواجد بالمركز التاسع برصيد "5" نقاط، والأنصار "رابعًا" بـ9 نقاط بفوزه في المدينة المنورة بنتيجة 94-76 على نظيره ضباء الذي احتلّ المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
07:27 PM

بفارق التسجيل عن النصر.. الهلال يتصدر ترتيب دوري السلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
71

تصدر الهلال فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الخامسة، بعد فوزه على مضيفه الفتح 97-63 في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة وزارة الرياضة بالرياض.


وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط بفارق التسجيل عن النصر "الثاني" الذي حقّق الفوز بنتيجة 66-63 على أحد الذي تراجع للمركز الثالث بـ9 نقاط، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، فيما تراجع الفتح إلى المركز العاشر بـ5 نقاط.


وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة تغلّب الاتحاد على نظيره الأهلي 75-73 ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز السادس، وهو نفس رصيد الأهلي الذي يتفوّق بفارق التسجيل ليحل خامسًا، فيما حقق الوحدة الفوز على مضيفه أبها بنتيجة 83-48 ليقفز إلى المركز السابع بـ7 نقاط، بينما هذه الخسارة الخامسة لفريق أبها ليقبع في المركز الأخير بـ5 نقاط.


واحتلّ السلام المركز الثامن بـ7 نقاط بفوزه بنتيجة 56-53 على النهضة الذي يتواجد بالمركز التاسع برصيد "5" نقاط، والأنصار "رابعًا" بـ9 نقاط بفوزه في المدينة المنورة بنتيجة 94-76 على نظيره ضباء الذي احتلّ المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,657
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,778
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,012
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة