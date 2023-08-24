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"التعليم" تطلق برامج تدريبية لأكثر من ١٠ آلاف معلم ومعلمة

لتهيئتهم للعام الدراسي الجديد

أنهت وزارة التعليم، ممثلةً في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وبالشراكة مع إدارات التعليم في المناطق، برنامجاً تأسيسياً لأكثر من ١٠ آلاف معلم جديد، ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتضمن البرنامج، ورشة "تقويم المعلم الجديد"، والبرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد"، إضافة لموضوعات حقوق وواجبات المعلم، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل.

كما تناول أخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي؛ بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد، ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية، وكذلك تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي؛ لتقديم تجربتها بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي.

كما شهدت إجازة صيف هذا العام، تدريب ١٩٠ ألف معلم ومعلمة، ضمن برامج التطوير المهني الصيفي للمعلمين والمعلمات، بمشاركة ٢٢ كلية تربية، تمثل مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات السعودية، تم خلالها إطلاق ٦٤١٣ برنامجاً تدريبياً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"التعليم" تطلق برامج تدريبية لأكثر من ١٠ آلاف معلم ومعلمة
سبق

أنهت وزارة التعليم، ممثلةً في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وبالشراكة مع إدارات التعليم في المناطق، برنامجاً تأسيسياً لأكثر من ١٠ آلاف معلم جديد، ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتضمن البرنامج، ورشة "تقويم المعلم الجديد"، والبرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد"، إضافة لموضوعات حقوق وواجبات المعلم، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل.

كما تناول أخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي؛ بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد، ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية، وكذلك تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي؛ لتقديم تجربتها بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي.

كما شهدت إجازة صيف هذا العام، تدريب ١٩٠ ألف معلم ومعلمة، ضمن برامج التطوير المهني الصيفي للمعلمين والمعلمات، بمشاركة ٢٢ كلية تربية، تمثل مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات السعودية، تم خلالها إطلاق ٦٤١٣ برنامجاً تدريبياً.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
06:31 PM

"التعليم" تطلق برامج تدريبية لأكثر من ١٠ آلاف معلم ومعلمة

لتهيئتهم للعام الدراسي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت وزارة التعليم، ممثلةً في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وبالشراكة مع إدارات التعليم في المناطق، برنامجاً تأسيسياً لأكثر من ١٠ آلاف معلم جديد، ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتضمن البرنامج، ورشة "تقويم المعلم الجديد"، والبرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد"، إضافة لموضوعات حقوق وواجبات المعلم، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل.

كما تناول أخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي؛ بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد، ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية، وكذلك تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي؛ لتقديم تجربتها بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي.

كما شهدت إجازة صيف هذا العام، تدريب ١٩٠ ألف معلم ومعلمة، ضمن برامج التطوير المهني الصيفي للمعلمين والمعلمات، بمشاركة ٢٢ كلية تربية، تمثل مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات السعودية، تم خلالها إطلاق ٦٤١٣ برنامجاً تدريبياً.

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