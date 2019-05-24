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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشمالية والجوف والشرقية وحائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياحاً نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة ومرتفعاتها؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياحاً نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة ومرتفعاتها؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
01:06 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشمالية والجوف والشرقية وحائل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,907

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياحاً نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة ومرتفعاتها؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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